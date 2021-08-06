Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

6 августа в японской столице Токио стартовал 14-й день Олимпийских игр 2020. В этот день спортсмены поспорят за 23 комплекта наград.

Сейчас позицию лидера занимает Китай. В активе сборной этой страны 74 медали — 32 золотых, 24 серебряных и 16 бронзовых.

На втором месте США. На счету американцев 92 медали — 30 золотых, 35 серебряных и 27 бронзовых.

Третья позиция в медальном зачете Олимпиады-2020 досталась Японии. В общем им удалось завоевать 47 медалей — 22 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых.

Украина занимает 36-е место. За это время национальная команда сумела завоевать 13 наград — одна золотая, три серебряные и девять бронзовых.

Также в топ-10 сборных Олимпийских игр 2020 в Токио — Австралия, Олимпийский комитет России, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Нидерланды.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. В соревнованиях участвуют более 150 спортсменов сборной Украины, представляющих 25 видов спорта. За все время независимости Украины это седьмая по счету Олимпиада. Соревнования были запланированы на прошлый год, однако их перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Украина в зачете находится на 36-й строчке. Спортсменам удалось завоевать девять бронзовых медалей. В субботу теннисистка Элина Свитолина завоевала пятую бронзу для Украины, победив в непростом поединке против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Виды спорта на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио будет представлено 33 вида спорта и 50 дисциплин. Разыгрываются в общей сложности 339 комплектов медалей. Среди новых видов спорта, добавленных в этом году, оказались серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

На Олимпийских играх самыми популярными видами спорта остались легкая атлетика, плавание и гимнастика.

Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.