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Факты / Спорт
Абрамова Юлія |

Спасибо за эмоции и медали: Зеленский поздравил олимпийцев с серебром

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Хижняка, а также каноисток Людмилу Лузан и Анастасию Четверикову с серебряными медалями летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

26-летний боксер Александр Хижняк — двукратный чемпион Европы 2017 и 2019, завоевал серебро в поединке с бразильцем Эбертом Соузой.

— Хижняк — вице-чемпион Олимпийских игр! Украинский боксер завоевал серебро в весовой категории до 75 кг. Искренние поздравления, — написал президент в Instagram.

 

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Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, которые завоевали серебро Олимпиады в Токио, также получили приветствие Зеленского.

— Утро для Украины начинается с серебра благодаря Людмиле Лузан и Анастасии Четвериковой! Наши девушки-каноистки продемонстрировали волю и характер на 500-метровке! Спасибо за эмоции и медали, — поздравил девушек президент.

Украинки завоевали серебряную медаль в финале Олимпиады в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Они показали время 1.57,499 секунды и отстали от лидеров всего на 2,004 секунды. Победу одержали китаянки, а бронза досталась Канаде.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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