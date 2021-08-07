Хижняк прокомментировал решение рефери, который остановил бой за золото Олимпиады-2020

Украинский боксер Александр Хижняк прокомментировал действия рефери после нокдауна спортсмена в финале Олимпиады-2020 в Токио.

Тогда Хижняк доминировал над представителем Бразилии Геберта Консайсаном, но в третьем раунде пропустил мощный удар и упал. Он смог встать на ноги за несколько секунд, однако судья по непонятной причине зафиксировал нокаут и отдал победу бразильцу.

Украинский боксер был готов продолжать бой.

— Я сразу поднялся после удара. Не могу сказать, что я не мог продолжать поединок. Наверное, через 4 или 5 секунд я уже восстановился, чувствовал себя хорошо, — заявил он.

Боксер добавил, что не может объяснить действия судьи поединка.

— Во многих поединках считают до 9, после чего бой продолжается. Не знаю, почему судья сразу не дал продолжать. Случилось так, как случилось, на все воля Бога. Спасибо ему и за это. Хотелось победить, — сказал Хижняк.

Целью спортсмена было золото, но он проиграл финал Олимпиады нокаутом и взял серебро.

— Наверное, нужно еще раз пройти этот путь, — поделился мыслями боксер.

Читайте Хижняк завоевал серебро на Олимпийских играх в Токио

В 2018 году Хижняка и фехтовальщицу Ольгу Харлан признали лучшими спортсменами Украины.

Боксер выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду Украинские атаманы в четвертом и пятом сезонах, где одержал пять побед и потерпел четыре поражения.

Фото: НОК