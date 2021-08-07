7 августа в рамках летних Олимпийских игр 2020 в Токио состоялись финальные спортивные соревнования по прыжкам в высоту, в которых приняли участие легкоатлетки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

19-летняя Магучих не смогла с первого раза прыгнуть на высоту 2.02 метра и перенесла две попытки на высоту 2.04, однако и эта высота ей не далась. Однако и такого результата украинке хватило для бронзы.

Геращенко и Левченко не удалось преодолеть отметку в 2 метра и заняли четвертое и восьмое места соответственно.

В полуфинале спортсменки выполнили нормативы и показали результат в 1,95 м, благодарю чему украинки вышли в финал Олимпиады.

Магучих сделала потрясающий прыжок с первой попытки, а Левченко и Геращенко удалось выполнить норматив в 1/2 финала лишь после третьего рывка.

Всего в финал летних Олимпийских игр вышло 14 спортсменок из разных стран. Среди них — представительницы Австралии, Черногории, Германии, Узбекистана, Великобритании, Польши, США, ОКР, Швеции и Болгарии.

Что известно о легкоатлетках

Ярослава Магучих — украинская спортсменка, специализирующаяся на прыжках в высоту. Чемпионка Украины 2021 года имеет звание серебреного призера чемпионата мира 2020 года. Для спортсменки это первая Олимпиада.

Юлия Левченко — легкоатлетка, прыгунья в высоту, двухкратная чемпионка Украины 2018 и 2019 года. Для спортсменки это были вторые летние Олимпийские игры за ее карьеру.

Ирина Геращенко — украинская спортсменка и участница летних Олимпийских игр 2016 года. Легкоатлетка также имеет звание чемпионки Украины в помещении 2014 года.