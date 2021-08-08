7 августа состоялся матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли спортсмены из футбольных клубов Шахтер и Александрия. Встреча завершилась со счетом 1:2.
Составы команд
- Шахтер: Трубин, Додо, Витао, Степаненко, Майкон, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Патрик, Матвиенко, Корниенко.
- Запасные: Пятов, Кривцов, Марлон, Антонио, Тете, Траоре, Судаков, Конопля, Педриньо.
- Александрия: Билык, Бабогло, Ковалец, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Одарюк, Демченко, Цуриков, Копина, Дубра.
- Запасные: Горох, Мельник, Стецков, Калюжный, Дрышлюк, Кожушко, Рыбалка, Новиков, Устименко.
Поединок состоялся в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. На шестой минуте счет открыла Александрия. Одарюк исполнил подачу на дальнюю сторону штрафной. Цуриков сбросил на Третьякова, а футболист протолкнул мяч в ворота.
Однако Шахтер решил не отставать и на 15 минуте забил гол в свою пользу. Додо с правого фланга штрафной прострелил после паса Дентиньо, а Корниенко оставалось попасть в ворота.
На 22 минуте Цуриков от лицевой на левом фланге атаки сумел отдать прострел для Ковальца, в свою очередь футболист решил не оттягивать время и пробил в ворота. Первый тайм завершился счетом 1:2 в пользу Александрии.
Фото: ФК Шахтер