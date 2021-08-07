Львовянка Елена Старикова стала полуфиналисткой Олимпиады-2020 в велотреке.

25-летняя украинка выиграла два из трех заездов в четвертьфинале и это позволило ей попасть в 1/2.

За место в полуфинальной стадии Елена выбила из борьбы вицечемпионку Олимпийских Игр-2020 в командном спринте Лею Фридрих из Германии.

Накануне Старикова с первым результатом стала победительницей в группе в 1/2 финале, а Басова квалифицировалась с третьей позиции. В финал также вышла представительница Новой Зеландии Елесс Эндрюс.

Басова сумела пробиться в финал в последнем заезде фактически на последних секундах.

Украинки оставили позади себя олимпийскую чемпионку Рио-2016 китаянку Тианши Джонг, а также мексиканку Даниэлу Луз Гонсалез Гаксиолу.

В 2020 году на чемпионате Европы по велосипедному спорту на треке, который проходил в Болгарии, Елена Старикова завоевала три медали: золото в кейрине и две бронзы — в спринте и командном спринте.

Елена Старикова учится во Львовской школе высшего спортивного мастерства и представляет Вооруженные силы Украины, в частности Учебно-спортивная база летних видов спорта.