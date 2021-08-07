7 августа в японской столице Токио проходить 15-й день Олимпийских игр 2020. В этот день будет разыграно 34 комплекта наград – наибольшее количество за все время. Представители Украины поборются за 11 наград.

На сегодняшний день в медальном зачете лидерство продолжает Удерживать Китай. У сборной КНР в активе 37 золотых, 28 серебряных и 17 бронзовых наград.

Американцы в сумме завоевали большее количество медалей – 101 против 82, однако поскольку у них меньше олимпийских чемпионов – они занимают второе место с показателем: 33 золота, 36 серебра и 32 бронзы.

На третьем месте остается Япония. У них в общей сумме 52 награды: 24 бронзовых, 12 серебряных и 16 бронзовых медалей.

В топ-10 сборных Олимпийских игр 2020 – Великобритания, Олимпийский комитет России, Австралия, Германия, Италия, Нидерланды и Франция.

Украина продолжает опускаться в рейтинге и сейчас занимает 42 место с 16-ю медалями. В активе нашей сборной одна золотая, пять серебряных и десять бронзовых медалей.

Открытие Олимпиады в Токио состоялось 23 июля. Украину там представляет более 150 спортсменов, состязающихся в 25 видов различных спорта. С момента провозглашения независимости Украины это уже седьмые по счету Игры.

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Состязания должны были состояться еще в прошлом году, но они были перенесены на 2021-й из-за начала пандемии коронавируса.

За сегодняшний день общая копилка Украины пополнилась уже двумя серебряными медалями – сначала второе место в заплыве на каноэ-двойке на 500 метров заняли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, а затем из-за несправедливого решения судьи в финале боксерского турнира в весе до 75 кг проиграл Александр Хижняк.

Виды спорта на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио будет представлено 33 вида спорта и 50 дисциплин. Разыгрываются в общей сложности 339 комплектов медалей. Среди новых видов спорта, добавленных в этом году, оказались серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

На Олимпийских играх самыми популярными видами спорта остались легкая атлетика, плавание и гимнастика.

Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.