Олимпийские игры 2020: каноистка Лузан вынесла флаг Украины на церемонии закрытия

Украинская спортсменка Людмила Лузан, специализирующаяся на гребле на байдарках и каноэ, вынесла наш флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр 2020 в Токио.

От каждой страны вышел один представитель, который пронес флаг на торжественном мероприятии. Ранее каноистка рассказала, что прыгала от счастья, когда узнала, что она будет выносить государственный символ на закрытии.

На церемонии открытия ОИ-2020 впервые в истории спортивных соревнований выходили по два спортсмена от каждой страны. Чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин и трехкратная бронзовая призерка Олимпиады Елена Костевич пронесли флаг Украины 23 июля на открытии спортивных соревнований.

Украинские спортсмены завоевали 19 наград на Олимпийских играх в Токио. Наши чемпионы выиграли одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых олимпийских медалей. Украина попала в топ-20 мира по количеству наград на ОИ-2020 в Токио.

Медальный зачет возглавили США, второе место занял Китай, а на третьем стабильно держалась Япония. В топ-10 попали Нидерланды, Великобритания, Италия и другие страны.