Олимпийские игры в Токио 2020 — медальный зачет (таблица)

8 августа в японской столице Токио проходит 16-й день Олимпийских игр 2020 и торжественное закрытие спортивных соревнований. В этот день разыграют 13 комплектов наград. На Олимпиаду выйдут девять представителей Украины.

По состоянию на сегодня, в медальном зачете лидерство удерживают Соединенные Штаты Америки. В активе сборной США — 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых наград.

Американцы суммарно завоевали наибольшее количество медалей — 113 наград. Китай занимает второе место с показателем — 38 золота, 32 серебра и 18 бронз.

На третьем месте стабильно остается Япония. У них в общей сумме 58 наград — 27 бронзовых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей.

В лучшей десятке сборных Олимпийских игр 2020 — Великобритания, ОКР, Австралия, Нидерланды, Германия, Италия и Франция.

Украина сейчас занимает 44 место с 19-ю медалями. В активе нашей сборной одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых медалей. Украина официально завершила свое выступление на ОИ-2020.

Открытие Олимпиады в Токио состоялось 23 июля. Украина представила более 150 спортсменов, которые соревновались в 25 видах спорта. С момента провозглашения независимости Украины — это уже седьмая по счету Олимпиада.

Состязания должны были состояться еще в прошлом году, однако их перенесли на 2021-й из-за начала пандемии коронавируса.

За вчерашний день общая копилка Украины пополнилась двумя серебренными медалями – сначала второе место в заплыве каноэ-двоек на 500 метров заняли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, а затем из-за несправедливого решения судьи в финале боксерского турнира в весе до 75 кг проиграл Александр Хижняк.

Сегодня велосипедистка Елена Старикова выборола серебро в копилку Украины — в состязании она победила представительницу Германии Лею Фридрих.

Виды спорта на Олимпиаде

На Олимпиаде в Токио представили 33 вида спорта и 50 дисциплин. Разыгрывали всего 339 комплектов медалей. Среди новых видов спорта в этом году — серфинг, каратэ, скалолазание и скейтбординг.

На Олимпийских играх самыми популярными видами спорта остались легкая атлетика, плавание и гимнастика.

Факты ICTV собрали главное об Олимпийских играх 2020 в Токио.