В воскресенье, 8 августа, завершаются 32-е летние Олимпийские игры. Торжественная церемония закрытия Олимпиады-2020 состоится на Национальном стадионе в Токио.

Начало церемонии закрытия Олимпийских игр в японской столице запланировано на 13.15 по киевскому времени.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 — онлайн-транслация

Закрытие Олимпиады-2020 состоится уже через несколько дней. Посмотреть торжественное событие можно будет с помощью онлайн-трансляции на UA: Первый.

Также закрытие Игр-2020 в Токио зрители смогут посмотреть в прямой трансляции на Общественное Спорт.

Яркие моменты на Олимпийских играх-2020

Олимпийские соревнования стартовали 23 июля. Факты ICTV предлагают вспомнить, как прошла церемония открытия Олимпиады-2020 и чем она была особенной.

Игры в Токио должны были состоятся еще в прошлом году, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Поэтому Олимпиаду пришлось перенести.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Они борются за награды в 339 категориях и 33 видах спорта.

Нашу национальную сборную представляют 157 человек в 25 видах спорта.

По состоянию на 5 августа в топ-3 медального зачета входят Китай, США и Япония. Украина находится на 37-м месте с 12 медалями.

Победу Украине уже принесли Жан Беленюк, Парвиз Насибов, Элина Свитолина, Михаил Романчук, Людмила Лузан и другие.

Между тем сегодня Людмила Лузан добавила в украинскую копилку бронзу в гребле на байдарках и каноэ на 200 м. Это первая в истории нашей страны награда в гребле.

А вчера, 4 августа, синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук первыми в украинской истории получили олимпийскую медаль в артистическом плавании.

Больше новостей об Олимпийских играх 2020 можно посмотреть в наших материалах.