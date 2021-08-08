7 августа в Украину из Токио вернулась бронзовая призерка Олимпийских игор 2020 по вольной борьбе Ирина Коляденко. Встреча состоялась в аэропорту Борисполь.

Олимпийскую призерку встретили друзья и родственники. Также пришли болельщики, которые восхищаются украинской спортсменкой.

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— Думаю, если бы у меня не было такой классной команды, то я приехала бы ни с чем, а так мы эту медаль вместе завоевали, — рассказала спортсменка.

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 Ирина Коляденко на встрече в аэропорту Борисполь рассказала о своих планах на будущее.

— После Олимпийских игр, конечно, все мечтают отдохнуть. Но после отдыха все начнется сначала. Ведь в Токио я ехала за золотом. На этот раз — бронза, поэтому цель остается. Значит, будем работать дальше, — подчеркнула украинка.

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Бронзовая победа Коляденко

Ирина Коляденко — украинская спортсменка, специализирующая на борьбе вольного стиля. Призерка Олимпиады-2020 имеет звание чемпиона Европы 2021 года.

22-летняя спортсменка получила бронзовую победу в вольной борьбе в рамках Олимпийских игр в Токио. Украинка смогла победить представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1.

В 1/4 финала ОИ-2020 Коляденко поборола спортсменку из Китая и представительницу Нигерии, которую украинка уложила двумя туше. В 1/2 финала спортсменка уступила Айсуле Тинибековой из Кыргызтана, однако в итоге Коляденко выиграла бронзовую медаль для нашего государства.

Ирина Коляденко впервые за свою спортивную карьеру выступала на Олимпийских играх. В 2021 году украинка выборола золотую победу на чемпионате Европы.