На Олимпиаде-2020 определили, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия.

Знаменосцем выбрали серебряного призера Олимпийских Игр Людмилу Лузан.

На церемонии открытия Олимпиады-2020 впервые в истории от каждой страны выступили по два знаменосца — спортсмен и спортсменка. От Украины флаг несли чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин и 3-кратная призерка Олимпийских Игр Елена Костевич.

Но закрывать Олимпиаду в Токио выдвигают только по одному знаменосцу от каждой страны.

Украину будет представлять на церемонии спортсменка Людмила Лузан — 2-кратный призер Олимпийских Игр в Токио.

Лузан вместе с Анастасией Четвериковой завоевала серебряную медаль в финале Олимпиады в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

— Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно. Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны. С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады. Я очень счастлива, — передает слова спортсменки НОК.

Девушки проплыли дистанцию ​​за 1.57,499, отстав от китаянок, которые завоевали золото на 2,004 секунды.

Третьими заплыв завершили представительницы Канады, которые и получили бронзовую медаль.

Фото: ФКУ