Киевское Динамо смогло одержать победу в матче против луганской Зари со счетом 1:2.

Первый гол бело-голубые забили еще на 18 минуте первого тайма. Шапаренко подал угловой с левого фланга, после чего Сирота вколотил мяч в ворота Шевченко головой, а второй мяч оформил Буяльский после передачи от Мыколенко.

Кроме того, на 70-й минуте Карлос Де-Пена не смог с 11-метровой точки переиграть Шевченко и забить пенальти, а на 76-й минуте пенальти не забил Фаворов, который пробил в штангу.

На 90+4 минуте Овусу смог сократить отставание от Динамо после голевой передачи от Кочергина.

Стартовые составы

Заря:

30.Шевченко; 45.Фаворов (74.Снурницин, 86); 15.Вернидуб; 32.Имереков; 10.Хомченовский; 29.Назарина; 7.Кочергин; 68.Кристиан (22.Кабаев, 58); 28.Громов (5.Руфати, 86); 9.Шахаб (11.Гладкий, 72); 90.Аллахяр (4.Цвек, 72).

Динамо:

1.Бущан; 94.Кендзера (24.Тымчик, 68); 25.Забарный; 34.Сирота; 16.Миколенко; 5.Сидорчук; 10.Шапаренко; 29.Буяльский (17.Леднев, 84); 15.Цыганков (20.Караваев, 68); 11.Родригес (14.Де-Пена, 68); 19.Гармаш (28.Кулач, 77).

Напомним, накануне донецкий Шахтер проиграл в матче УПЛ против Александрии со счетом 1:2.

Таким образом горняки за три тура смогли заработать столько же сколько и бело-синие — шесть очков.

При этом у киевлян, в отличие от оранжево-черных, имеется матч в запасе.