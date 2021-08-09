Беленюк прокомментировал скандал с Магучих

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих. Спортсменка после завоевания бронзы на Олимпиаде-2020 в Токио сделала совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

По словам Беленюка, представители украинской делегации на Олимпийских играх 2020 должны были объяснить спортсменам, какие действия могут спровоцировать скандал в информационном пространстве.

— Руководство, которое занималось организацией этих Игр, должно было провести определенные беседы о том, каким образом спортсмены должны себя вести после завершения олимпийских соревнований, каким образом давать интервью, — отметил борец.

По словам борца, спортсменов должны были заранее предупредить, какие риски они могут получить от тех или иных фотографий.

— Учитывая то, в какой ситуации находится наша страна. Это надо осознавать и понимать, — объяснил спортсмен в эфире Руслана Свирина.

Скандал с Магучих на Олимпиаде-2020

Украинка Ярослава Магучих после финала в прыжках в высоту на Играх-2020 сделала совместное фото с представительницей России Марией Ласицкене. На фото легкоатлетки появились с флагами Украины и ОКР.

На Играх-2020 в Токио россиянка завоевала золото, а украинка в этой дисциплине — бронзу.

Впоследствии российские СМИ начали активно распространять эту фотографию в целях пропаганды с нарративом о “братских народах”.

В то же время в украинском информпространстве раскритиковали Магучих за фото. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с атлеткой проведут беседу.

Также Маляр призвала прекратить травлю спортсменки и дождаться ее объяснения этой ситуации.

Между тем бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна поддержал Магучих. Каратист отметил, что в фото нет измены, а спорт должен быть вне политики.

Источник: Ruslan Svirin