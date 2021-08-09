Олимпийский чемпион Токио-2020 в греко-римской борьбе Жан Беленюк подводя итоги летней Олимпиады для Украины отметил, что в нашей делегации стоило бы сократить количество чиновников в пользу тренеров.

Спортсмен и нардеп отметил, что результаты Игр-2020 нужно проанализировать, чтобы украинские спортсмены выступили лучше в Пекине и Париже.

Отдельно он выделил ситуацию с легкоатлеткой Мариной Килипко, которая заняла пятое место в прыжках с шестом, но на соревнованиях была без своего тренера.

— Я говорил с Мариной и суть проблемы очень проста. Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегации ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера. Мне известно об установлении ограничения количества тренеров на команду, и я сам имел определенные сложности на Олимпиаде-за этого. Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехала на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио, — написал Беленюк в Facebook.

Беленюк добавил ссылку на Минспорта, где указаны все члены украинской делегации в Токио.

Нардеп пообещал взять под личный контроль проблемы украинских спортсменов и обратился к ним, чтобы они предоставляли информацию о возможных нарушениях их прав со стороны тренеров или функционеров во время подготовки или непосредственного участия в Олимпиаде.

Ситуация с Килипко

В финале прыжков с шестом украинка Марина Килипко заняла пятое место, что стало лучшим результатом на Олимпиаде в истории Украины, но не лучшим в карьере самой спортсменки.

Она показала результат — 4,5 м, а ее личным рекордом является 4,7 м.

После финала спортсменка расплакалась во время флеш-интервью и раскритиковала федерацию из-за отсутствия ее тренера.

— Подготовка прошла хорошо. Думаю, все видели — я готова прыгать 4,70 м минимум здесь. Единственное, что я считаю — должен быть личный тренер. Потому что это прыжки с шестом, у каждого индивидуально. И никто никак не смог бы мне помочь. я просила, говорила — мне нужен тренер, я готова. В итоге я так и не услышала, почему нет моего личного тренера. Почему так происходит в нашей стране, я не понимаю. Хорошо, нет тренера — стала пятой. Но могла прыгнуть гораздо лучше. Не знаю, что сказать. просто ты убиваешь себя, тренируешься столько лет, столько вкладываешь в себя, а потом едешь просто и остаешься в секторе одна, — сказала она.

Килипко рассказала, что в аналогичной ситуации оказались еще одна наша представительница в прыжках с шестом — Яна Гладийчук.

Олимпийские игры-2020 в Токио прошли с 24 июля по 9 августа. В медальном зачете Украина заняла 44 место, завоевав 19 наград: одно золото, шесть серебряных медалей и 12 бронзовых.

Источник: Жан Беленюк