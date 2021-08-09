Скандал с допингом: украинский гимнаст Верняев оспаривает решение о дисквалификации

Знаменитый украинский гимнаст, серебряный и золотой призер Олимпийских игр 2016 Олег Верняев подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Ранее спортсмена дисквалифицировали на четыре года за допинг.
Об этом Верняев сообщил в Instagram, отметив, что около четырех недель назад он написал пост о решении арбитража GEF (Комитет по этике в гимнастике) касательно его дисквалификации.
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По словам гимнаста, за эти четыре недели его жизнь кардинально изменилась. Как отметил спортсмен, он узнал, кто искренне его поддерживал, а кто был рядом просто так.
— Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен. Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства, — написал Верняев.
Также гимнаст отметил, что будет информировать о ходе дела, насколько это будет возможным. В то же время он поблагодарил всех, кто поддерживает его.
— Обещаю, я сделаю все от меня возможное, чтобы доказать свою правоту, — добавил Верняев.
13 июля стало известно, что Олега Верняева дисквалифицировали, а также запретили ему ехать на Олимпийские игры 2020 в Токио.
Причина дисквалификации — допинг. В организме спортсмена нашли мельдоний. Собственно, отсчет отстранения гимнаста от спорта шел еще с ноября 2020 года.
Верняев отметил, что попытается доказать свою невиновность и обжаловать решение арбитража.
Олег Верняев участвовал в двух Олимпиадах. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро он выиграл золотую и серебряную медали.
Также украинец является чемпионом мира по спортивной гимнастике, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным победителем Европейских игр и двукратным победителем Универсиады.
Фото: НОК