Скандал с допингом: украинский гимнаст Верняев оспаривает решение о дисквалификации

Знаменитый украинский гимнаст, серебряный и золотой призер Олимпийских игр 2016 Олег Верняев подал апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Ранее спортсмена дисквалифицировали на четыре года за допинг.

Об этом Верняев сообщил в Instagram, отметив, что около четырех недель назад он написал пост о решении арбитража GEF (Комитет по этике в гимнастике) касательно его дисквалификации.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

По словам гимнаста, за эти четыре недели его жизнь кардинально изменилась. Как отметил спортсмен, он узнал, кто искренне его поддерживал, а кто был рядом просто так.

— Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен. Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства, — написал Верняев.

Также гимнаст отметил, что будет информировать о ходе дела, насколько это будет возможным. В то же время он поблагодарил всех, кто поддерживает его.

— Обещаю, я сделаю все от меня возможное, чтобы доказать свою правоту, — добавил Верняев.

13 июля стало известно, что Олега Верняева дисквалифицировали, а также запретили ему ехать на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Причина дисквалификации — допинг. В организме спортсмена нашли мельдоний. Собственно, отсчет отстранения гимнаста от спорта шел еще с ноября 2020 года.

Верняев отметил, что попытается доказать свою невиновность и обжаловать решение арбитража.

Олег Верняев участвовал в двух Олимпиадах. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро он выиграл золотую и серебряную медали.

Также украинец является чемпионом мира по спортивной гимнастике, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным победителем Европейских игр и двукратным победителем Универсиады.

Фото: НОК