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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга лучших теннисисток планеты

Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в топ-5 лучших теннисисток планеты в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина теперь занимает пятую строчку. В активе украинки 5 035 очков.

Элина обошла канадскую теннисистку Бьянку Андрееску, которая потеряла три позиции и опустилась на восьмое место.

Первая четверка рейтинга изменений не претерпела: его продолжает возглавлять австралийка Эшли Барти, следом идет японка Наоми Осака, а белорусская теннисистка Арина Сабаленка — третья.

Четвертая строчка рейтинга у первой ракетки США Софии Кенин.

Кроме Элины в первой сотне рейтинга еще три украински — Даяна Ястремская потеряла четыре позиции и теперь на 50 месте, Марта Костюк осталась 58-й, а Ангелина Калинина опустилась на одну строчку и занимает 78 место.

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Элина Свитолина стала бронзовым призером летней Олимпиады-2020 в Токио, вырвав победу в матче за третье место против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

После поражения в первом сете со счетом 1:6, Элина второй взяла на тай-брейке, а в решающей партии дожала соперницу 6:4.

Фото: Dreamstime

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