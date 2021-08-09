Во Львове призерам Олимпийских игр 2020 подарят по квартире

Вчера, 8 августа, в японской столице Токио завершились Олимпийские игры 2020. По итогам соревнований, трое спортсменов со Львова принесли Украине три награды.

Так, серебряную медаль завоевала велогонщица Елена Старикова, а бронзу получили борец Алла Черкасова и каратист Станислав Горуна.

По этому случаю мэрия Львова решила подарить призерам по квартире. Об этом рассказал городской голова Андрей Садовый 9 августа.

Как объяснил Садовый, во Львове есть традиция: все, кто привозит олимпийскую медаль, получают от города квартиру.

— Эта норма у нас есть уже очень много лет. В этом году мы готовим для олимпийцев три квартиры, — добавил львовский мэр.

По словам Садового, сегодня любая олимпийская медаль ценная, ведь между золотом, серебром и бронзой — микрона разницы.

— Спортсмены со Львова очень старались, поэтому получат примерно одинаковые квартиры, — поделился мэр.

На Олимпиаде-2020 сборная Украины пополнила государственную копилку 19-ю медалями — одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Таким образом наша страна заняла 16-е место в мире по количеству выигранных наград и 44-е место в медальном зачете.

Украина была представлена ​​158 спортсменами. Они соревновались в 25 видах спорта.

Больше о Олимпийских играх 2020 в Токио, о призеров и церемонии закрытия олимпийских соревнований читайте в наших материалах.

Источник: Львовский горсовет