Отстаньте от спортсменов с вашей политикой: Горуна о Магучих

Бронзовый призер Токио-2020 по каратэ Станислав Горуна поддержал украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, которая после завоевания медали на Олимпиаде сделала совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Каратист заявил, что в этих фото нет измены, а спорт — вне политики.

— Спорт это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой, — написал он в Facebook.

Он отметил, фотография на пьедестале с соперником или другом — это часть профессии.

— Нет “измены” в фото Магучих с Ласицкене. Грузите спортсмена за его политические проявления, но от **итесь от спортсменов из-за личных отношений, которые сформировались на основании далеких от политики вещей. Олимпиада ㅡ это квинтэссенция спорта! Олимпиада ㅡ это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики, — написал Горуна.

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Почему разгорелся скандал?

После финала в прыжках в высоту Ярослава Магучих сделала совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене. На фото легкоатлетки держат флаг Украины и ОКР.

Ласицкене — армейская спортсменка РФ. В декабре 2019 году она получила звание капитана российской армии. На Играх-2020 в Токио россиянка завоевала золото, Магучих в этой дисциплине — бронзу.

Российские медиа стали активно распространять этот снимок с целью пропаганды с нарративом о “братских народах”.

В украинском информпространстве этот снимок вызвал много критики в адрес Магучих. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с Магучих проведут беседу.

— Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война, и это накладывает определенные ограничения и ответственность, — отметила Маляр.

Маляр также призвала прекратить травлю спортсменки и дождаться ее собственного объяснения этой ситуации.

Источник: Stanislav Horuna