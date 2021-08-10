Во вторник, 10 августа, состоялся ответный матч Шахтер Караганда — Колос в пределах третьего квалификационного раунда Лиги конференций 2021/2022. Встреча состоялась в Казахстане на стадионе Астана Арена и завершилась со счетом 0:0 (пен. 3:1).

Матч Шахтер — Колос — обзор

В 17.00 по киевскому времени начался решающий матч между командами.

На 8-й минуте была возможность для Колоса забить гол. Но Ситчинава не смог отправить мяч в пустые ворота.

На 34-й минуте затяжная атака Шахтера закончилась прострелом Габышева слева, но никто не сумел замкнуть. Поэтому гола не было.

Первый тайм завершился вничью. Обе команды сыграли наравне.

На 47-й минуте была хорошая атака Колоса. Так, Золотов сделал перехват и отпасовал в штрафную хозяев, где были Костышин и Ситчинава. Но горняки выбили мяч.

В общем во втором матче Колос активно начал игру. На 59-й минутные Диего в борьбе с Мавутором переправлял мяч в ворота, но не попал.

Основное время (90+3) завершилось со счетом 0:0. Арбитр назначил два экстра-тайма.

Первое дополнительное время прошло стабильно и закончилось ничьей. Аналогично прошел и четвертый тайм.

В результате команды перешли к серии пенальти, где и нашелся победитель.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций 2021/2022 между Шахтер Караганды и Колос закончился со счетом 0:0 (пен. 3:1).

Таким образом клуб из Коваливки завершил свои выступления в еврокубках.

Серия пенальти: 0: 0 — Нуриев (вратарь), 1: 0 — Рустемович, 1: 1 — Черноморец, 2: 1 — Букорац, 2: 1 — Чурко (вратарь), 3: 1 — Граф, 3: 1 — Павловец (вратарь).

Составы:

Колос: Волынец, Золотов, Павловец, Милько, Новак, Черноморец, Ильин (Сак, 106), Богданов (Задоя, 97), Костышин (Нуриев, 88), Кариока (Чурко, 60), Ситчинава (Лысенко, 60).

Шахтер Караганда: Шацкий, Кибирай (Хозин, 89), Мавутор, Граф, буйволов, Габышев (Назаренко, 60), Рустемович, Букорац, Митошевич (Ламанж, 89), Тошев (Таттибаев, 63), Шикавка (Омиртаев, 60, Умаев, 106).

5 августа состоялся первый матч Колоса и Шахтера. Тогда поединок закончился со счетом 0:0.

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Фото: Колос