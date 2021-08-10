Языковой омбудсмен Тарас Кремень отреагировал на скандал с бронзовым призером Олимпийских игр 2020 Ярославой Магучих, которая после победы сделала совместное фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене. Он отметил, что вопросы спортивной дипломатии чрезвычайно важны.

Об этом омбудсмен заявил в эфире телеканала Украина 24.

В то же время он отметил, что не разделяет таких принципов, как объятий или рукопожатий на публике под или с флагом Украины, поэтому не осуждает украинку.

— Зато вопрос позиционирования и спортивной дипломатии чрезвычайно важны. Из того, что я понимаю, этому вопросу никто никогда не уделял особого внимания, а зря, — сказал Кремень.

Однако, по словам омбудсмена, он заметил, что по крайней мере наши спортсмены стали чаще и качественнее разговаривать на государственном языке.

— Перед Евро-2020 я встречался с председателем Ассоциации украинского футбола, и действительно мы увидели, что большинство спортсменов стали лучше и больше говорить на украинском, — объяснил он.

По мнению Кремня, спортсмены имеют держать высокий уровень ответственности перед страной, которая отправила их на знаковые соревнования мирового масштаба.

Почему разгорелся скандал с Магучих

19-летняя украинская спортсменка после финала в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020 сделала совместное фото с представительницей России Марией Ласицкене, которая завоевала золото. На фото легкоатлетки появились с флагами Украины и ОКР.

Впоследствии российские СМИ начали активно распространять эту фотографию в целях пропаганды с нарративом о “братских народах”.

В то же время в Украине раскритиковали Магучих за эту фотографию. В частности, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с атлеткой проведут беседу.

Однако бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна поддержал Магучих. Каратист отметил, что в фото нет измены, а спорт должен быть вне политики.

Также прокомментировал этот инцидент и олимпийский чемпион Жан Беленюк. Он заявил, что представители украинской делегации на Олимпийских играх должны были объяснить спортсменам, какие действия могут спровоцировать скандал в инфопросторе.

Сама Ярослава Магучих пока публично не комментировала ситуацию.