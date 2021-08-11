Английский Челси и испанский Вильярреал в среду, 11 августа, встретятся в рамках матча за Суперкубок УЕФА-2021. Встреча состоится в Белфасте на стадионе Виндзор Парк. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Томаса Тухеля. На победу Челси принимают ставки с коэффициентом 1.72. Успех испанского клуба оценивается в 5.60. Ничейный исход встречи в основное время — 3.65.

На победу Челси после компенсированного времени или серии пенальти дают коэффициент 1.17, тогда как на желтую субмарину — 2.18.

Также букмекеры дают 1.57 на то, что первый гол забьют лондонцы, а вот на то, что первыми счет откроют подопечные Унаи Эмери — 3.05. Вероятность того, что ни одна из команд не сможет отличиться в матче оценивается в 8.90.

Право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА Челси завоевал, взяв трофей Лиги чемпионов. В финале лондонцы обыграли Манчестер Сити (1:0). Вильярреал взял трофей Лиги Европы, одолев в решающем матче английский Манчестер Юнайтед после серии пенальти 1:1 (пен. 11:10).

Это будет первая очная игра команд в истории. До этого они не пересекались в еврокубках, зато оба наставника команд ранее возглавляли французский ПСЖ.