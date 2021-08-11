Через два дня после закрытия: в КНДР опоздали с трансляцией Олимпиады-2020

В воскресенье, 8 августа, прошла церемония закрытия Олимпийских игр-2020 в Токио, которую транслировали по всему миру. Однако на территории Северной Кореи впервые показали репортаж об олимпийских соревнованиях только через два дня после их завершения.

Так во вторник, 10 августа, северокорейское государственное телевидение впервые транслировало Олимпийские игры-2020 гражданам страны, которым запрещен доступ к интернету и международным телеканалам.

Центральное телевидение страны (KCTV) показало 70 минут матча в рамках группового этапа футболу между женскими сборными Великобритании и Чили. Кстати, этот этап сыграли почти три недели назад, 21 июля.

По данным NK News, трансляция прошла без комментариев и в низком разрешении. Поэтому это вызвало вопросы о том, как были получены соответствующие кадры.

Спортсменов Северной Кореи на Олимпиаде-2020 не было в связи с решением властей КНДР.

Так, в апреле 2021 года Северная Корея объявила, что отказывается от участия в Играх из-за пандемии коронавируса.

Таким образом впервые с 1988 года КНДР пропустила олимпийские соревнования.

В этом году Олимпиада проходила в Токио. В ней приняли участие около 12 тыс. спортсменов из более 200 стран мира.

По результатам медального зачета, 1-е место заняли США с 113 наградами, 2-е — Китай (88 медалей) и 3-е — Япония (58).

Подробнее о том, как проходили Олимпийские игры 2020 в Токио и кто получил награды — читайте в наших материалах.

Источник: NK News