В матче за Суперкубок УЕФА-2021 встретятся лондонский Челси и испанский Вильярреал. Игра состоится 11 августа в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе Уиндзор Парк.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Де дивитися Челсі — Вільярреал?

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на платформе MEGOGO.

В повторе встречу можно будет посмотреть 14 августа на этой же платформе в 20.00.

По итогам сезона-2020/21 Челси стал триумфатором Лиги чемпионов. Подопечные Томаса Тухеля в финале одолели Манчестер Сити, а Вильярреал в финале Лиги Европы обыграл другой английский клуб Манчестер Юнайтед. Команды выдали невероятную серию пенальти, которая закончилась при счете 11:10, а голкипер красных дьяволов Давид Де Геа не реализовал решающий удар.

Челси и Вильярреал еще не начали официальный сезон-2021/22. Лондонский клуб одержал три победы в четырех спаррингах, а с Тоттенхэмом расписал ничью 2:2. А вот подопечные Унаи Эмери предсезонные сборы завершили без побед — три поражения и три ничьи.

В 2020 году в финале за Суперкубок УЕФА встречались мюнхенская Бавария и испанская Севилья. Трофей достался Баварии, которая взяла верх над оппонентом со счетом 2: 1.