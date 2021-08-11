Гутцайт рассказал, сколько чиновников было в делегации на Играх-2020

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отметил, что на летних Олимпийских играх 2020 в Токио было 28 человек от министерства, которые обслуживали почти три сотни спортсменов и тренеров, но одновременно их в Токио находилось не более 15.

Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов в ответ олимпийскому чемпиону Жану Беленюк, который высказал мнение, что несколько работников министерства можно было не везти в Токио, а вместо них взять личных тренеров спортсменов.

— На Олимпийских играх было 28 человек, которые обслуживали сборную. Потому что мы, я как министр, мы обслуживаем наших спортсменов, — рассказал Гутцайт.

Чиновник отметил, что сначала в Токио прибыли 14 человек, а потом их заменили другие 14-15 человек.

— Было 270-280 тренеров и спортсменов. И 15 человек были на обслуживании нашей сборной. Это много или мало — 15 человек? Если потом не будет билетов или других нужных вещей для спортсменов, то будут говорить: а нам не помогали, — отметил министр.

Скандал с легкоатлеткой Килипко

После выступления в финале прыжков с шестом легкоатлетка Марина Килипко заняла пятое место. Во время флеш-интервью она расплакалась и заявила, что могла выступить лучше, если бы в Токио взяли ее личного тренера, о чем она неоднократно просила.

В финале Килипко показала результат — 4,5 м, а ее личным рекордом является 4,7 м.

После завершения Игр-2020 Жан Беленюк написал обширный пост в Facebook, где отметил, что в нашей делегации следовало бы сократить количество чиновников в пользу тренеров.

Гутцайт объяснил, что на 100% спортсменов можно включить лишь 50% персонала. Таково требование МОК. Списки формулы федерации в каждом виде спорта.

Федерация легкой атлетики решила на исполкоме, что спортсмены из топ-10 будут обеспечены всем необходимым. Килипко в топ-10 не входила, поэтому ее тренера не взяли.