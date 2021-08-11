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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Украинская судья назвала поражение гимнасток из РФ справедливым, ей желают смерти

Украинская судья назвала поражение гимнасток из РФ справедливым, ей желают смерти

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная назвала заслуженной победой израильской гимнастки Лины Ашрам над россиянкой Диной Авериной в финале личного многоборья.

После ее высказываний пользователи из РФ начали писать ей угрозы и желать смерти на ее странице в социальной сети.

— Наибольше ненависти сейчас получает наша судья Наталья Еремина именно за то, что она украинка. Будто бы украинский паспорт автоматически нас делает предвзятыми в отношении российских гимнасток. Мы ценим их, они хорошие гимнасты, а также уважаем их судей.

Я должна была высказаться, и просто за минутное видео с Анной Ризатдиновой я получила столько ненависти, как будто убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти, — написала Виноградная.

Судья отметила, что в упражнениях израильской гимнастки были элементы, которые она не видела за всю свою жизнь.

В последнем предложении она обратилась к хэйтерам отметив, что пока не готова умирать, а все, кто будет писать подобное, будут заблокированы.

Поражение российских гимнасток в индивидуальном многоборье вызвало огромный резонанс в РФ. Для России в этой дисциплине она стала первой за 25 лет. Последний раз россиянок в индивидуальном многоборье на Олимпиаде обыгрывала украинка Екатерина Серебрянская в 1996 году в Атланте.

От агрессии россиян в социальных сетях пострадала и олимпийская чемпионка Лина Ашрам. Спортсменке пришлось сделать свой аккаунт закрытым в Instagram, ведь агрессивные российские пользователи оставляли много негативных комментариев под ее постами.

Украинская судья назвала поражение гимнасток из РФ справедливым, ей желают смерти

Олимпийские игры-2020 в Токио прошли с 24 июля по 9 августа. В медальном зачете Украина заняла 44 место, завоевав 19 наград: одно золото, шесть серебряных медалей и 12 бронзовых.

Фото: Arina and Dina Averins️️️️️, Lidia Vynogradna

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