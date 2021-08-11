Трудно что-то менять, но здесь я счастлив — Месси дал первую пресс-конференцию в ПСЖ

Звездный новичок французского ПСЖ Лионель Месси и президент клуба, катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи провели пресс-конференцию после официального объявления трансфера.

— Я очень счастлив, хотя мой отъезд из Барселоны был очень сложным. Прошло много лет, и что-то менять очень трудно, но здесь я счастлив. Хочу как можно скорее приступить к тренировкам. Спасибо клубу и всем причастным — с того момента, как было опубликовано заявление Барселоны, все произошло легко и быстро, за очень короткое время. У меня есть желание продолжать побеждать, этот клуб амбициозный. Я приехал сюда ради этого.

Футболист также рассказал, что в ПСЖ играет немало его друзей и это сыграло определенную роль при переходе.

— У меня много знакомых в этой команде, и я, конечно, взволнован. У нас с ПСЖ одинаковые цели, и я надеюсь, что вместе мы их достигнем. Неймар, Ди Мария, Паредес… Здесь много друзей. ПСЖ привлекает великих игроков. Это новый опыт для меня — другая страна, другой чемпионат. Надеюсь, все будет хорошо, — сказал Месси.

Аргентинец также поделился ожидания от выступлений за парижан.

— Сложно выиграть Лигу чемпионов, нужен сильный состав. Удача — тоже важный фактор. Иногда лучшей команде мира не удается выиграть трофей. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов, — сказал Месси.

Владелец парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи рассказал, что ожидает после прихода Месси в клуб его команда войдет в историю.

— Очень счастлив и горд представить Месси как игрока ПСЖ. Это замечательный исторический день для клуба, футбольного мира. Это фантастический момент для нас. Все знают Лео — он единственный футболист, который шесть раз выигрывал Золотой мяч. Он делает футбол волшебным. Здорово, что мы смогли подписать Лео, потому что ПСЖ — очень амбициозный футбольный проект. Хотел бы поблагодарить Лео, его жене, отцу Хорхе за то, что это смогло произойти. Надеюсь, Лео с одноклубниками принесут клуба много трофеев, — сказал шейх.

После пресс-конференции Месси и Нассер Аль-Хелаифи вышли поздравить фанатов, которые пришли к стенам Парк-де-Пренс.

Lionel Messi salue les supporters venus l’accueillir au Parc des Princes On vous laisse apprécier !#PSGxMESSI pic.twitter.com/txdJ3viry6 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2021



Лионель Месси официальный покинул Барселону 5 августа после 17 лет в клубе. Контракт игрока с клубом завершился еще в июне, а стороны не смогли договориться о новом.

Все из-за неблагоприятного финансового положения блаугранас и жесткого регламента испанской Ла Лиги, где размер расходов клуба должно зависеть от заработков. Барселона не соответствует этому пункту, а значит клуб не может регистрировать новые контракты.

10 августа ПСЖ объявил о переходе Месси и подписании контракта на два сезона. В соглашении есть опция продления еще на год. Месси будет играть за ПСЖ в футболке под знаковым 30-м номером.

Источник: PSG