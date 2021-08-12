11 августа состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором сыграл победитель Лиги чемпионов Челси (Англия) и триумфатор Лиги Европы Вильярреал (Испания). Синие одержали победу над желтой субмариной в серии пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1.

Составы команд

Челси: Менди, Рюдигер, Чалоба, Зума, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Алонсо, Хаверц, Зиеш, Вернер.

Вильярреал: Асенхо, Педраса, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Капу, Морено, Тригерос, Ж. Морено, Диа, Пино.

Челси первым открыл счет в матче. На 27-ой минуте матча в ворота Вильярреала забил Хаким Зиеш после передачи Кая Хаверца. Последний, к слову, принес победу синим в минувшем розыгрыше ЛЧ.

Затем до конца первого тайма и длительное время во второй половине игры голов не было. В результате на 73-ей минуте забил Херардо Морено после передачи Булайе Диа.

После 90 минут встречи победителя не удалось определить, поэтому команды должны были сыграть два дополнительных тайма по 15 минут.

Овертайм также не выявил победителя. Определила победителя уже серия пенальти.

В послематчевых 11-метровых ударах команды по шесть раз били по воротам, но игроки синих оказались точнее — итоговый счет 6-5.

Напомним, в минувшем сезоне Челси во второй раз в своей истории и впервые за девять лет стал победителем Лиги чемпионов. В финале синие переиграли Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Вильярреал, в свою очередь, завоевал первый еврокубок в своей истории, выиграв Лигу Европы. В финале команда обыграла Манчестер Юнайтед в серии пенальти.