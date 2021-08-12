Игроки сборной Украины трогательно попрощались с Шевченко через видеообращение

В четверг, 12 августа, четыре игрока сборной Украины попрощались с Андреем Шевченко, который после пяти лет сотрудничества покинул команду вместе с тренерским штабом.

Вратарь Георгий Бущан, защитники Эдуард Соболь и Евгений Макаренко, а также полузащитник Александр Зубков записали видеообращение к Шевченко. Футболисты поблагодарили его за годы сотрудничества.

Вратарь Динамо Георгий Бущан, который именно под руководством Шевченко дебютировал на Евро, поблагодарил экс-тренеру за доверие.

— Огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Невероятно рад был быть рядом с вами, потому что вы — мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами, — сказал вратарь.

Он пожелал Шевченко удачи в футбольной карьере как тренера.

— Вы великий чемпион, хочу, чтобы вы им были и как тренер. Вы сдержали свое слово, а именно — заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать, — добавил игрок.

Защитник Брюгге Эдуард Соболь высказал слова благодарности Шевченко за полученный шанс играть за национальную сборную.

— Спасибо вам за общие пять лет работы, за предоставленный шанс попасть в национальную команду. В течение этого времени одевать футболку сборной — большая честь и гордость для меня, — отметил футболист.

Полузащитник Ференцвароша Александр Зубков добавил, что благодаря Шевченко осуществилась его мечта.

— Спасибо за доверие. Это было честью и радостью тренироваться и играть под вашим руководством и всего тренерского штаба. И конечно, спасибо за мечту, которая сбылась с вашим участием — одеть футболу сборной Украины, — отметил Зубков.

Защитник Фехервар Евгений Макаренко положительно высказался о работе Шевченко и его штаба.

— Огромное спасибо Шевченко и всему тренерскому штабу за проделанную работу. За полученный опыт, что стал частью прекрасного коллектива и за нереальные эмоции, — добавил Макаренко.

Шевченко покинул сборную Украины

1 августа стало известно, что Андрей Шевченко покидает сборную Украины.

Тогда Шевченко сообщил, что у него закончился срок действия контракта с УАФ и поэтому отходит с поста главного тренера национальной сборной.

Во время тренерства Шевченко, сине-желтые впервые в истории вышли в 1/4 финала Евро-2020. Сейчас сборная борется за участие в финальной стадии чемпионата мира-2022.

Шевченко вместе со сборной провел 51 матч. Из них 25 поединков сыграно в пользу сине-желтых.

В 2019 году Шевченко занял восьмую строчку в рейтинге топ-тренеров национальных сборных мира по итогам Международной федерации футбольной истории и статистики