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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Магучих возглавила мировой рейтинг в прыжках в высоту

Ярослава Магучіх

Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг в прыжках в высоту.

19-летняя украинка опережает в рейтинге российскую легкоатлетку Марию Ласицкене, которая на Играх-2020 завоевала золотую награду. В топ-3 рейтинга также серебряный призер Олимпиады в Токио австралийская спортсменка Никола МакДермотт.

Мировой рейтинг. Прыжки в высоту. Женщины

  • 1. Ярослава Магучих (Украина);
  • 2. Мария Ласицкене (Россия);
  • 3. Никола МакДермотт (Австралия);
  • 4. Ирина Геращенко (Украина);
  • 5. Элеанор Паттерсон (Австралия);
  • 6. Вашти Каннингем (США);
  • 7. Юлия Левченко (Украина);
  • 8. Камила Лицвинко (Польша);
  • 9. Мария Вукович (Черногория);
  • 10. Сафина Садуллаева (Узбекистан).

В топ-100 рейтинга есть еще две украинки Юлия Чумаченко и Оксана Окунева. Спортсменки занимают 33 и 34 места соответственно.

Ярослава Магучих в финале прыжков в высоту на Олимпиаде-2020 заняла третье место. Спортсменка покорила высоту в 2 м. Ласицкене прыгнула на 2,04 м.

В феврале текущего года Магучих на турнире в Словакии обновила свой личный рекорд, взяв высоту 2,06 м.

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Фото: НОК

Источник: World Athletics

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