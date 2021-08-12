Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг в прыжках в высоту.
19-летняя украинка опережает в рейтинге российскую легкоатлетку Марию Ласицкене, которая на Играх-2020 завоевала золотую награду. В топ-3 рейтинга также серебряный призер Олимпиады в Токио австралийская спортсменка Никола МакДермотт.
Мировой рейтинг. Прыжки в высоту. Женщины
- 1. Ярослава Магучих (Украина);
- 2. Мария Ласицкене (Россия);
- 3. Никола МакДермотт (Австралия);
- 4. Ирина Геращенко (Украина);
- 5. Элеанор Паттерсон (Австралия);
- 6. Вашти Каннингем (США);
- 7. Юлия Левченко (Украина);
- 8. Камила Лицвинко (Польша);
- 9. Мария Вукович (Черногория);
- 10. Сафина Садуллаева (Узбекистан).
В топ-100 рейтинга есть еще две украинки Юлия Чумаченко и Оксана Окунева. Спортсменки занимают 33 и 34 места соответственно.
Ярослава Магучих в финале прыжков в высоту на Олимпиаде-2020 заняла третье место. Спортсменка покорила высоту в 2 м. Ласицкене прыгнула на 2,04 м.
В феврале текущего года Магучих на турнире в Словакии обновила свой личный рекорд, взяв высоту 2,06 м.
Фото: НОК
Источник: World Athletics