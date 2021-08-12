Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 в Токио Ярослава Магучих возглавила мировой рейтинг в прыжках в высоту.

19-летняя украинка опережает в рейтинге российскую легкоатлетку Марию Ласицкене, которая на Играх-2020 завоевала золотую награду. В топ-3 рейтинга также серебряный призер Олимпиады в Токио австралийская спортсменка Никола МакДермотт.

Мировой рейтинг. Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина);

2. Мария Ласицкене (Россия);

3. Никола МакДермотт (Австралия);

4. Ирина Геращенко (Украина);

5. Элеанор Паттерсон (Австралия);

6. Вашти Каннингем (США);

7. Юлия Левченко (Украина);

8. Камила Лицвинко (Польша);

9. Мария Вукович (Черногория);

10. Сафина Садуллаева (Узбекистан).

В топ-100 рейтинга есть еще две украинки Юлия Чумаченко и Оксана Окунева. Спортсменки занимают 33 и 34 места соответственно.

Ярослава Магучих в финале прыжков в высоту на Олимпиаде-2020 заняла третье место. Спортсменка покорила высоту в 2 м. Ласицкене прыгнула на 2,04 м.

В феврале текущего года Магучих на турнире в Словакии обновила свой личный рекорд, взяв высоту 2,06 м.

Фото: НОК

Источник: World Athletics