Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт комментируя ситуацию вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих, которая сделала совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене после финала в прыжках в высоту на Играх-2020 в Токио предположил, что украинка просто не сдержала эмоций.

— Я видел, как она радовалась, как она чувствовала, что все силы отдала на эту медаль и это выступление. Каждый спортсмен, когда побеждает, начинает приветствовать других, все поздравляют друг друга. И она начала приветствовать других спортсменов, которые были рядом, и рядом была спортсменка из ОКР из Российской Федерации. Тогда, видимо, не сдержала эмоций, — сказал Гутцайт во время пресс-конференции.

Министр призвал поддержать Магучих, чтобы в будущем из-за критики мы не увидели ее одной из спортсменок, которая защищает флаг другой страны.

Гутцайт также отметил, что намерен проработать со спортивными федерациями вопрос того, как спортсмены должны вести себя в подобных ситуациях.

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио Ярослава Магучих завоевала бронзу в прыжках в высоту. После завершения соревнований она сделала совместный снимок со спортсменкой из ОКР Марией Ласицкене, которая стала олимпийской чемпионкой.

Снимок вызвал скандал в украинском информпространстве и социальных сетях.

На Играх-2020 Украина заняла итоговое 44-е место в медальном зачете и стала 16-й в неофициальном рейтинге по количеству завоеванных медалей. Украинские атлеты выиграли 19 наград в Токио: одно золото, шесть серебряных и 12 бронзовых.