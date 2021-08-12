Свитолина покидает турнир в Монреале, обидно проиграв британке

Первая ракетка Украины и бронзовый призер Олимпиады-2020 Элина Свитолина досрочно завершила выступления на турнире WTA 1000, проиграв стартовый матч в Монреале. Во втором раунде теннисистка уступила Йоханни Конте из Великобритании.

Свитолина сыграла с Конте три партии, которые закончились со счетами 6:3, 3:6, 2:6.

Это была уже шестая встреча теннисисток, в которой представительница Великобритании выиграла впервые.

На начальном этапе турнира Элина сразу включилась в игру и не теряла позиции. Более того, в первой партии она быстро повела с брейком.

Далее в трех первых геймах второго сета Элина также имела шанс повести брейком, однако теннисистка его потеряла. Таким образом Свитолина отдала первенство британке.

В восьмом гейме Конте сумела проявить себя и под шумок забрала еще и шестое очко.

В финальной партии ожесточенной борьбы Свитолиной не удалось восстановиться. Британка повела с двумя брейками и уверенно защищала свою подачу.

Между тем украинка за весь сет не заработала ни одного брейк-пойнта и проиграла поединок.

Встреча длилась более 2 часов. За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два из девяти брейк-пойнтов.

На счету британки три эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Йоханна Конте гарантированно прошла в следующий раунд, где она встретится с Кори Гауфф из США или Анастасией Потаповой из России.

С 9 по 15 августа проходит турнир в Монреале. Общий призовой фонд соревнований составляет $1,8 млн.

Что известно о Свитолиной

Недавно стало известно, что Свитолина опустилась на 6-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Но это продолжалось недолго, теннисистка сумела вернуться в топ-5 игроков.

Сейчас украинка занимает 5-е место. В ее активе около 5 035 очков.

Между тем ее соперница британка Йоханна Конте в рейтинге на 41-м месте.

Кроме того, впервые в своей карьере Свитолина завоевала бронзу Олимпийских игр 2020. Она вырвала победу в матче за третье место против Елены Рыбакиной из Казахстана.