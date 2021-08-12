Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 Ярослава Магучих вернулась в Украину после завершения соревнований. В аэропорту легкоатлетку встречали поклонники и представители средств массовой информации.

В аэропорту Борисполь спортсменка прокомментировала свое совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене, повлекшее негативную реакцию и осуждение в украинском обществе.

— Эти соревнования были тяжелыми физически и эмоционально… Тому есть причины. После соревнований мы все традиционно поздравили друг друга и в этом не было никакой политической позиции, — сказала Магучих.

Після змагань ми всі традиційно привітали одна одну і в цьому не було жодної політичної позиції. Легкоатлетка Ярослава Магучіх повернулася в Україну після Ігор-2020 і прокоментувала спільне фото з росіянкою Ласіцкене. pic.twitter.com/7wrpz9qmNW — Факти ICTV (@ICTV_Fakty) August 12, 2021

Спортсменка добавила, что у нее не было никакой политической позиции отметив, что не отрицает, что между Украиной и Россией идет война.

— Я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга в соответствии с олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые держат оборону на фронте, чтобы мы, спортсмены, могли выступать на международной арене.

Ярослава поблагодарила всех, кто ее поддерживал и критиковал.

Скандал с Магучих

После финала в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020 Ярослава Магучих сделала совместное фото с представительницей ОКР Марией Ласицкене. На фото легкоатлетки с флагами Украины и ОКР.

На Играх-2020 в Токио россиянка завоевала золото, а украинка в этой дисциплине завоевала бронзу.

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Российские СМИ начали активно распространять снимок с целью пропаганды и нарративом о “братских народах”.

В то же время в украинском информпространстве раскритиковали Магучих за это фото. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с атлеткой проведут беседу. Также Маляр призвала прекратить травлю спортсменки и дождаться ее объяснения этой ситуации.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна поддержал Магучих. Каратист отметил, что в фото нет измены, а спорт должен быть вне политики.