В четверг, 12 августа, в Украину из Токио вернулись серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр 2020.

В аэропорту Борисполь встречали серебряных призерок каратистку Анджелику Терлюгу, велосипедистку Елену Старикову и бронзовых — легкоатлетку Ярославу Магучих и каратиста Станислава Горуна.

Спортсменов ждали их близкие и родственники, а также журналисты и болельщики.

Медалистам аплодировали, их родные обнимали их со слезами на глазах, а также дарили цветы. В аэропорту громко звучало: Поздравляем.

Каратисты о значении медалей и впечатлениях

Так, на вопрос журналистов о подготовке к следующим Олимпийским играм каратистка Терлюга ответила, что не будет готовиться.

— Я не буду готовиться, потому что каратэ не входит больше в олимпийскую программу. Важность этой медали насколько велика, что словами не описать. У нас только один шанс на победу и мы его использовали на максимум, — объяснила спортсменка.

Также и Горуна отметил, что медаль для каратистов на Олимпийских играх действительно уникальная.

— К сожалению, один единственный раз поставили каратэ в программу Олимпиады. И эта медаль уникальная. Она, без преувеличения, историческая, — добавил каратист.

В то же время на вопрос касательно отдыха после олимпийских соревнований оба каратиста отметили, что будут готовиться к следующим поединкам.

— Я сейчас должна отдохнуть немного от тренировок и каратэ, потому что очень истощилась за это время. А потом начну готовиться к следующим соревнованиям на чемпионате мира в Дубае, который пройдет в ноябре 2021 года, — отметила Терлюга.

Также и Горуна добавил, что будет готовиться к чемпионату мира, и на отдых времени нет.

Магучих прокомментировала фото с российской спортсменкой

В то же время Ярослава Магучих прокомментировала скандал, который разгорелся в украинском информпространстве касательно ее совместного фото с российской легкоатлеткой и объятий после завершения соревнований на Олимпиаде -2020.

— Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года и я горжусь, что поднимаю национальный флаг. После соревнований мы все традиционно поздравили друг друга. В этом не было какой-то моей политической позиции, — говорит спортсменка.

Она отметила, что у всех спортсменов есть свобода мысли.

— Я благодарна всем, кто меня поддерживал, и даже тем, кто критиковал. Это для меня опыт и это сделает меня сильнее, — добавила она.

Магучих добавила, что не отрицает, что продолжается российско-украинская война.

— Спасибо тем воинам, которые борются за то, чтобы наши спортсмены смогли выступать международной арене.

Что завоевала Украина на Олимпиаде-2020

Олимпийские игры 2020 проходили с 23 июля по 8 августа в Токио. В соревнованиях приняли участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран. Они боролись за награды в 339 категориях и 33 видах спорта.

Украину на Играх-2020 представляли 158 человек в 25 видах спорта.

На Олимпиаде-2020 сборная Украины пополнила государственную копилку 19 медалями — одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Таким образом наша страна заняла 16-е место в мире по количеству выигранных наград и 44-е место в медальном зачете.

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