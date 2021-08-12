Украина в четверг, 12 августа, провела национальную паралимпийскую сборную на Паралимпиаду в Токио, которая начнется 24 августа. Торжественная церемония проводов состоялась в столичном КВЦ Парковый.

Впервые за 30 лет церемонию проводов паралимпийцев посетил президент Украины. Вместе с главой государства Владимиром Зеленским на проводах присутствовала его жена Елена Зеленская.

— Вы — наша гордость и слава нашего спорта, воли и духа. Каждый из вас является примером несокрушимости и неограниченных возможностей. За эти годы на летних и зимних паралимпийских играх сборная Украины получила почти 400 медалей — 374. И я уверен, что это слово — почти — будет совсем ненужным после игр в Токио. И очень символично, что они стартуют 24 августа, в день восстановления независимости Украины, — сказал Зеленский во время своего выступления.

Президент также анонсировал построение профессиональной летней базы для паралимпийцев, но не назвал конкретных дат.

— Мы за это время (за время проведения Паралимпиады, — Ред.) должны с правительством, местными властями и другими причастными решить вопрос профессиональной летней базы для вас. Ну, пора, 30 лет прошло… Это наш долг в знак уважения ко всему, что вы делаете для нашей страны. Я искренне желаю еще раз вам успехов в Токио. Вдохновляйте, заряжайте, побеждайте и обязательно возвращайтесь домой. Мы будем поддерживать вас всем сердцем, — добавил Зеленский.

Церемония завершилась общением и фотографированием паралимпийцев с президентом и первой леди, а также олимпийским чемпионом и заместителем парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Жаном Беленюком.

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Отметим, Паралимпиада в Токио будет седьмой по счету для украинских спортсменов. Игры продлятся 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта, в том числе двух дебютных.

Украину на Паралимпиаде в Токио представят 143 спортсмена, которые примут участие в 15 из 22 видов спорта, представленных на Паралимпийских играх. А именно это легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон и тхэквондо. Два из которых — бадминтон и тхэквондо — впервые вошли в программу Паралимпийских игр.