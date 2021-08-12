Федерация легкой атлетики отреагировала на скандал с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая завоевала золото на Олимпийских играх 2020 в Токио, а после этого обнималась на фото с российской спортсменкой.

Украинская Федерация поддержала спортсменку и отметила, что Магучих — одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю.

— Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях. Она та, кого считают самой реальной претенденткой на побитие мирового рекорда, который держится с 1987 года, — говорится в сообщении.

В Федерации отметили, что Магучих ни одним своим словом не давала повода для сомнения в своей любви и преданности Украине и призвали ценить людей.

По мнению ФЛАУ, фото призеров на различных спортивных соревнованиях — является традиционным явлением несмотря на то, кто стоит рядом с тобой на пьедестале.

— Но одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Давайте ценить людей, которые прославляют нашу страну на весь мир, — подытожили в ФЛАУ.

Скандал с Ярославой Магучих

В этом году 19-летняя легкоатлетка завоевала для Украины бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.

После своей победы сделала совместное фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, которая стала золотой призером.

На фото спортсменки стоят с флагами Украины и ОКР.

Такая фотография вызвала бурную реакцию, как в Украине, так и в Российской Федерации.

В РФ СМИ начали массово распространять фото с пропагандистскими высказываниями о “братских народах”, а в Украине Магучих раскритиковали за этот случай.

Магучих поддержало много известных спортсменов, заверили, что спорт — вне политики.

Источник: ФЛАУ