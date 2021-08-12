Федерация легкой атлетики отреагировала на скандал с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая завоевала золото на Олимпийских играх 2020 в Токио, а после этого обнималась на фото с российской спортсменкой.
Украинская Федерация поддержала спортсменку и отметила, что Магучих — одна из самых талантливых легкоатлеток мира за всю историю.
— Ей уже принадлежат мировые и европейские рекорды в различных возрастных категориях. Она та, кого считают самой реальной претенденткой на побитие мирового рекорда, который держится с 1987 года, — говорится в сообщении.
В Федерации отметили, что Магучих ни одним своим словом не давала повода для сомнения в своей любви и преданности Украине и призвали ценить людей.
По мнению ФЛАУ, фото призеров на различных спортивных соревнованиях — является традиционным явлением несмотря на то, кто стоит рядом с тобой на пьедестале.
— Но одним своим высказыванием Магучих не дала усомниться в своей любви и преданности Украине. Давайте ценить людей, которые прославляют нашу страну на весь мир, — подытожили в ФЛАУ.
Скандал с Ярославой Магучих
В этом году 19-летняя легкоатлетка завоевала для Украины бронзовую медаль по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио.
После своей победы сделала совместное фото с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене, которая стала золотой призером.
На фото спортсменки стоят с флагами Украины и ОКР.
Такая фотография вызвала бурную реакцию, как в Украине, так и в Российской Федерации.
В РФ СМИ начали массово распространять фото с пропагандистскими высказываниями о “братских народах”, а в Украине Магучих раскритиковали за этот случай.
Магучих поддержало много известных спортсменов, заверили, что спорт — вне политики.
Источник: ФЛАУ