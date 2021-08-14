В Европейском союзе футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали футболистов, которые поборются за места в топ-списках по итогам Лиги чемпионов сезона-2020/21. Так, на каждую из четырех позиций претендуют на победу по три игрока.

В шорт-листах из 12 игроков пять представляют действующего триумфатора ЛЧ — Челси, трое — Манчестер Сити, а также по одному — Реал Мадрид, Боруссию, Баварию и Пари Сен-Жермен (ПСЖ).

Кто претендует на награды Лиги чемпионов-2020/21

Вратари : Куртуа (Реал), Эдуард Менди (Челси), Эдерсон (Манчестер Сити)

: Куртуа (Реал), Эдуард Менди (Челси), Эдерсон (Манчестер Сити) Защитники : Аспиликуэта (Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Антонио Рюдигер (Челси)

: Аспиликуэта (Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Антонио Рюдигер (Челси) Полузащитники : Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Жоржиньо (Челси), нгола Канте (Челси)

: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Жоржиньо (Челси), нгола Канте (Челси) Нападающие: Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд).

Также 26 августа объявят лауреатов, лучшего футболиста года и лучшею футболистку года по версии УЕФА.

Победителей назовут во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле. А 25 августа объявят лучшего футболиста года в Лиге Европы.

Кто и как определял номинантов

По данным УЕФА, в состав жюри, которые назвали номинантов на звание топ-игроков по позициям в ЛЧ, вошли тренеры 32 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/2020.

Также определяли претендентов 55 представителей СМИ со всех ассоциаций УЕФА, их выбрала Ассоциация европейских спортивных изданий (ESM).

Однако тренеры не могли голосовать за игроков своих команд.

Каждый из жюри назвал по три топовых игроков на каждой позиции. Так, за 1-е место игрок получал пять очков, за 2-е — три, за 3-е — одно. Тогда по три игрока в каждой категории с наибольшим количеством баллов вошли в соответствующий шорт-лист.

Также УЕФА опубликовал, сколько баллов получили остальные игроки, за которых голосовали.

Вратари

Навас (ПСЖ) — 50 очков;

Мануэль Нойер (Бавария) — 36;

Облак (Атлетико) — 35;

Джанлуиджи Доннарумма (экс-игрок Милана, сейчас ПСЖ) — 20;

Тер Штеген (Барселона) — 13;

Агустин Марчесин (Порту) — 4;

Алиссон Беккер (Ливерпуль) — 4.

Защитники

Маркиньос (ПСЖ) — 78 очков;

Тьяго Силва (Челси) — 59;

Кайл Уокер (Манчестер Сити) — 35;

Джорджио Кьеллини (Ювентус) — 18;

Стоунз (Манчестер Сити) — 15;

Давид Алаба (экс-игрок Баварии, сейчас Реала) — 14;

Леонардо Бонуччи (Ювентус) — 14.

Полузащитники

Гюндоган (Манчестер Сити) — 15 очков;

Мейсон Маунт (Челси) — 15;

Фрэнки де Йонг (Барселона) — 9;

Лука Модрич (Реал) — 9;

Педри (Барселона) — 6;

Жоржиньо Вейнальдум (экс-игрок Ливерпуля, сейчас ПСЖ) — 5;

Кай Хаверц (Челси) — 5.

Нападающие

Лионель Месси (экс-игрок Барселоны, сейчас ПСЖ) — 76 очков;

Карим Бензема (Реал) — 70;

Неймар (ПСЖ) — 23;

Кай Хаверц (Челси) — 16;

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) — 16;

Мейсон Маунт (Челси) — 6;

Ромелу Лукаку (Интер) — 6.

По итогам Лиги чемпионов сезона-2019/2020 представители Баварии, которая стала тогда победителем, завоевали три награды из четырех максимальных.

В частности, топ-вратарем стал Мануэль Нойер, защитником — Йоз Киммо, нападающим — Роберт Левандовски. А вот лучшим полузащитником стал футболист Манчестер Сити — Кевин Де Брюйне.