Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент, который произошел с олимпийским чемпионом и нардепом Жаном Беленюком. Глава государства заявил, что любые проявления расизма или ксенофобии в нашей стране недопустимы.

— Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде-2020 в Токио именно благодаря Жану Беленюку. Он один из самых достойных сынов Украины. Им гордится наш народ, — написал Зеленский в соцсети.

В то же время президент отметил, что любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы.

— Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их, — добавил глава государства.

13 августа стало известно, что в центре Киева неизвестные пытались напасть на борца Жана Беленюка. Более того, они выкрикивали оскорбительные лозунги и хотели спровоцировать конфликт.

Сам спортсмен после инцидента в Facebook сообщил, что до драки дело не дошло. Также он решил поставить подписчикам несколько риторических вопросов.

— Мне интересно, украинец Я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней? И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые готовы положить жизнь для ее прославления? — писал Беленюк.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины. Сейчас устанавливают обстоятельства инцидента и кто к нему причастен.

4 августа Беленюк принес Украине первое золото на Олимпийских играх-2020 в Токио. В то же время он впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе в весе до 87 кг.

В финале украинец одержал победу над трехкратным призером чемпионатов мира венгром Виктором Лоринца (5:1).

В 2019 году он стал народным избранником от партии Слуга народа. В партийном списке борец был под 10-м номером.

В конце августа 2019-го Беленюк возглавил должность первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

Источник: Владимир Зеленский