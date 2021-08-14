В пятницу, 13 августа, состоялся матч Шахтер — Металлист 1925 в пределах четвертого тура украинской Премьер-лиги-2021/22. Встреча проходила в Киеве на НСК Олимпийский и завершилась со счетом 2:0.

Матч Шахтер — Металлист 1925 — обзор

Уже с самого начала горняки взяли под контроль игру и упорно пытались забросить мяч в ворота.

На 7-й минуте Додо выбил с правого фланга, в тот момент Сидоренко несколько неуверенно сыграл на перехвате, но Западня подстраховал голкипера, подставивши ногу.

Однако на 10-й минуте харьковчане организовали контратаку, но довести ее до штрафной Шахтера не удалось.

В первом тайме игра проходила без острых моментов. Шахтер присматривался к обороне гостей, Металлист — выжидал.

Уже на 29-й минутные Шахтер начал разыгрывать тонкую комбинационную атаку, но Судаков упустил момент и сфолил против оппонента.

На 41-й минуте был опасный момент для харьковчан. Но Тете с правого угла штрафной обводящим ударом не попал в дальний угол.

После перерыва горняки собрались и таки забили гол на 49-й минуте. После подачи углового Кривцов успешно отдал мяч Степаненко, который отправил мяч в ворота (1:0).

Харьковчане пытались построить свои атаки, но терпели неудачу. Впоследствии и Соломон с линии штрафной пробил чуть выше ворот Металлиста.

На 59-й минутные был опасный момент. Траоре в правом углу штрафной развернул оппонента и нанес удар — Сидоренко в падении отбил мяч.

На 64-й минуте Фабиньо неплохо остановил мяч у ворот Трубина и готов был бить, однако в момент передачи игрок находился в офсайде.

Через четыре минуты вся преимущество было у Шахтера, игроки контролировали мяч и не особо форсировали события.

На 80-й минуте горняки отметились еще одним голом. Марлос отдал пас Матвиенко, а тот сбросил мяч на свободного Траоре, который забил у ворота гостей (2:0).

На 87-й минутные были два момента у харьковчан. Сначала Трубин неуверенно сыграл на выходе, и Ткачук не попал в ворота. И уже через несколько секунд Дмитренко пробил рядом со штангой.

Голы: Степаненко (49), Траоре (80)

Составы:

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Матвиенко, 46), Майкон (М.Антонио, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А.Патрик, 46), Соломон, Траоре (Сикан, 82) .

Металлист 1925: Сидоренко, Ермаков, Е.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д.Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савин, 81), Фабиньо (Марлисон, 81).

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Фото: Шахтер