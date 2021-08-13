8 августа в Токио завершились 32-е летние Олимпийские игры. Спортсмены, которые представляли Украину, смогли пополнить копилку 19 медалями и занять 16-е место в мире по количеству выигранных наград на Олимпиаде-2020.

В медальном зачете Игр-2020 Украина заняла 44-ю строку. Наша страна была представлена ​​наименьшим количеством спортсменов за всю историю Олимпиады — 157. Они соревновалась в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Олимпийские игры 2020 в Токио безусловно войдут в историю Украины. Ведь соревнования были насыщены различными моментами: начиная от значимых побед до скандалов с фото и составом делегации.

Подробнее о закулисье соревнований, украинских скандалах и итогах Олимпийских игр 2020 читайте в материале Фактов ICTV.

Слезы Килипко из-за отсутствия тренера

Украинка Марина Килипко стала пятой в прыжках с шестом на Олимпиаде-2020. Отметим, что это лучший результат Украины в этом виде спорта за всю историю.

Однако в прямом эфире легкоатлетка эмоционально заявила, что могла показать лучший результат, если бы с ней поехал на соревнования личный тренер Виктор Шевцов.

Напомним, Килипко успешно прыгнула с шестом на 4,50 м, но высоту 4,70 м трижды не смогла преодолеть.

Такой результат спортсменка объяснила отсутствием тренера, с которым работает уже 15 лет.

Тогда же Килипко со слезами на глазах призналась, что ей трудно было самой все переживать и очень не хватало тренера рядом, а также раскритиковала из-за этого федерацию.

— Подготовка к соревнованиям прошла хорошо. Я сделала все, что от меня зависело. Единственное, я считаю, должен быть тренер. Потому что это прыжки с шестом, у каждого все индивидуально. И никто никак не смог бы мне помочь. Я трижды просила. Со слезами говорила, что мне нужен тренер, — рассказала девушка.

В комментарии Фактам ICTV министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил, что делегация могла взять только половину тренеров. Поэтому их брали исключительно для спортсменов, которые находятся в топ-10 в своих видах, а Килипко в то время к таким не принадлежала.

— В Токио было лишь 15 человек, так сказать, обслуживающих почти три сотни спортсменов и тренеров. По требованиям Международного олимпийского комитета, на 100% спортсменов, которые едут на Олимпиаду, в делегацию можно включать только 50% персонала: личных тренеров, врачей, массажистов, психологов, — добавил министр.

По словам Гутцайта, федерация каждого вида спорта решает, кто войдет в эти списки и кто из тренеров поедет на соревнования.

— Есть спортсмены, которые входят в топ-10 по международным результатами. К сожалению, Килипко в этот топ-лист перед Олимпиадой не входила, поэтому ее тренера в Токио не взяли. Но там были тренеры, которые помогали ей выступать, — отметил министр.

Как сказал Гутцайт, так было в каждом виде спорта: в борьбе было 11 участников — 10 тренеров поехали им помогать, а легкоатлетов было 47, и поехало всего 30 тренеров.

Что было не так с украинской делегацией

Еще один вопрос возник в инфопространстве после ситуации с Килипко относительно украинской делегации: кто поехал вместе со спортсменами в Токио, а кого не включили в списки и почему.

Так, после завершения соревнований олимпийский чемпион Жан Беленюк написал развернутый пост в Facebook, в котором отметил, что нашей делегации следовало бы сократить количество чиновников в пользу тренеров.

Гутцайт в комментарии объяснил, что среди украинской делегации на Олимпиаде в Токио было 15 так называемых спортивных функционеров, из них четыре человека от Минмолодьспорта. В то же время, как добавил он, не все спортсмены смогли поехать со своими тренерами.

Списки тех, кто будет ехать на соревнования из тренеров и спортсменов, предоставляют соответствующие федерации. С полным списком делегации можно ознакомиться на сайте Минмолодьспорта.

— Спортивные функционеры — это так называемый обслуживающий персонал для спортсменов. Тем более, это люди, которые заменяли друг друга — приезжал один, а другой возвращался в Украину, — подчеркнул министр.

По словам Гутцайта, невозможно убрать кого-то из делегации штаба и заменить его тренером. Это правила международного олимпийского комитета.

— Мы занимались билетами, встречами, приветствием, логистикой и всем остальным, чтобы наши спортсмены были сосредоточены исключено на соревнованиях, — отметил министр.

Магучих сфотографировалась с россиянкой

Еще одним скандальным моментом для Украины на Олимпиаде-2020 стало совместное фото бронзовой призерки Ярославы Магучих с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

Так, после финала в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020 Магучих сфотографировалась с представительницей ОКР Марией Ласицкене, после чего обняла ее. На фотографии легкоатлетки изображены с флагами Украины и ОКР.

Из-за этого фото в украинском инфопросторе разгорелся настоящий скандал. Одни раскритиковали 19-летнюю спортсменку, а другие — встали на защиту девушки.

Более того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что с атлеткой проведут беседу.

Так, бронзовый призер Олимпиады-2020 по каратэ Станислав Горуна считает, что в фото нет измены, а спорт должен быть вне политики.

А вот олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что представители украинской делегации на Олимпийских играх должны были объяснить спортсменам, какие действия могут спровоцировать скандал в СМИ.

Сама же Магучих заверила, что у нее не было политической позиции. Также она отметила, что не отрицает, что между Украиной и Россией идет война.

— Я не хочу отрицать, что идет война между Украиной и РФ. Мы просто поздоровались по олимпийским традициям. Я очень уважаю воинов, которые держат оборону на фронте, чтобы спортсмены могли выступать на международной арене, — подчеркнула легкоатлетка.

Министр Гутцайт в комментарии Фактам ICTV предположил, что это могло произойти из-за эмоций от победы. Также он отметил, что в министерстве рассматривают разработку пособий для атлетов, как и где себя вести.

— Я думаю, то, что случилось, это были из-за эмоций от победы на таком важном международном старте. Мы будем больше внимания уделять беседам со спортсменами касательно провокаций страны-агрессора. Скорее всего, разработаем пособие для атлетов, как и где надо себя вести, — прокомментировал министр.

Кроме того, с Магучих уже провели беседу представители Министерства обороны Украины. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, фото объятий со спортсменкой ОКР — это действительно результат эмоций.

Отметим, что Магучих является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины.

Проблемы с подготовкой к Играм в Токио

Известно, что Олимпийские игры 2020 в Токио перенесли на год в связи с пандемией коронавируса. Поэтому олимпийские соревнования проходили в 2021 году в условиях карантинных ограничений и правил, в том числе соблюдение дистанции и ношение масок.

Как сообщили Фактам ICTV в пресс-службе Минмолодьспорта, наибольшим вызовом для спортсменов стала пандемия, которая повлияла на их психоэмоциональное и физическое состояние.

Кроме того, по данным Минмолодьспорта, проблема еще и заключается в отсутствии в Украине достаточного количества спортивных сооружений и баз для тренировок.

— Невозможность выезжать в другие страны лишила спортсменов необходимого количества тренировочных и соревновательных дней, что стало одним из факторов влияния на результат, — добавили в пресс-службе.

Результаты Украины на Олимпиаде-2020

Как мы уже отметили выше, в активе Украины — 19 медалей (одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 спортсмена заняли 4-6-е места в финальных соревнованиях. Более того, Украина впервые в истории завоевала медали Олимпийских игр в артистическом плавании и каратэ.

Слезы Килипко, фото с россиянкой и состав делегации: главные украинские скандалы Олимпиады-2020 / 2 фотографии

— Украинские олимпийцы завоевали 19 медалей. Это гораздо лучше, чем предыдущая Олимпиада в Рио-2016. Поэтому будем только наращивать темпы, чтобы показать хороший результат в Париже-2024, — рассказал Гутцайт.

Министр отметил, что на следующей неделе встретится с главами федераций и тренерами, чтобы проанализировать все выступления спортсменов на Играх-2020 и сделать выводы.

Фото: Getty Images, НОК