Официально объявят 17 августа: новым тренером сборной Украины станет Петраков

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Александр Петраков, поскольку Сергей Ребров не смог расторгнуть контракт с Аль-Айном и продолжит тренировать арабский клуб.

О назначении коуча будет официально объявлено 17 августа.

В тренерский штаб также войдет Андрей Анненков, с которым Петраков работал во время победного молодежного чемпионата мира.

Кроме того, предложение консультировать новый тренерский штаб делали помощнику Андрея Шевченко Мауро Тассотти, однако тот ответил отказом.

Если информация подтвердится, Петраков впервые будет руководить действиями желто-синих на поле уже 1 сентября, когда нашей команде предстоит сыграть выездной матч отборочного цикла чемпионата мира против сборной Казахстана.

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Источник: Meta-ratings.com