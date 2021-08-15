Скончался легендарный форвард сборной Германии Мюллер

Легендарный футболист мюнхенской Баварии, лучший бомбардир за всю историю немецкой Бундеслиги скончался в возрасте 75 лет.

Нападающий умер рано утром в воскресенье, 15 августа, сообщила пресс-служба немецкого гранда.

Что известно о Герде Мюллере

Мюллер начал профессиональную карьеру в 60-е годы прошлого века за команду ТСВ 1861. В 1964 году он перешел в Баварию, за которую выступал до 1979 года.

В составе мюнхенского клуба он становился чемпионом ФРГ в 1969, 1972, 1973 и 1974 годах. Кроме того, трижды – в 1974, 1975 и 1976 годах – являлся обладателем Кубка европейских Чемпионов.

На его счету также одна победа в Кубке Кубков УЕФА и Межконтинентальном кубке.

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Помимо этого, форвард в 1972 году становился чемпионом Европы, а в 1974 году чемпионом мира в составе сборной ФРГ.

За свою карьеру он отметился в воротах своих соперников по Бундеслиге 365 раз, что является рекордом и по сей день.

Фото: пресс-служба мюнхенской Баварии