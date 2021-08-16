Чемпионат мира-2022: кто попал в состав сборной Украины на отборочные матчи

Состав сборной Украины пополнился новыми игроками на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира-2022. Украинская ассоциация футбола (УАФ) обнародовала соответствующий перечень футболистов, которые примут участие в поединках против сборных Казахстана и Франции.

Всего в основной список попали 24 игрока, еще восемь — оказались в резервном.

В перечне есть некоторые неожиданности, но в целом состав сборной по сравнению с Евро-2020 почти не изменился. В частности, в резервном перечне есть защитник пражской Славии Тарас Качараба и полузащитник горняков Евгений Коноплянка.

Основной состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (киевское Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (игроки Шахтера), Александр Караваев, Илья Забарний, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (футболисты Динамо), Эдуард Соболь (бельгийский Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер), Руслан Малиновский (итальянский Аталанта), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Александр Зубков, Игорь Харатин (венгерский Ференцварош).

Нападающие: Роман Яремчук (португальская Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1).

Резервный список: Евгений Макаренко (венгерский Фехервар), Виктор Коваленко (итальянский Специя), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (Шахтер), Тарас Качараба (чешская Славия), Богдан Михайличенко (бельгийский Андерлехт), Владислав Кочергин (Заря Луганск).

В отборных матчах на чемпионат мира-2022 сине-желтые встретятся 1 сентября в Нур-Султане с командой Казахстана и 4 сентября — со сборной Франции в Киеве.

Также сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Чехии 8 сентября в Пльзене.

Сейчас национальная сборная занимает второе место в отборочной группе D с тремя очками. Украина приняла участие в трех турах отбора на мундиаль в Катаре.

29 августа начнется сбор национальной команды в Киеве.

Однако 17 августа должны официально объявить о назначении тренера сборной Украины. Новым наставником, вероятно, станет Александр Петраков, поскольку Сергей Ребров не смог разорвать контракт с Аль-Айном и продолжит тренировать арабский клуб.

1 августа стало известно, что Андрей Шевченко больше не будет тренировать сине-желтых.

Шевченко сообщил, что у него закончился срок действия контракта с УАФ, и поэтому он уходит с поста главного тренера сборной.

Источник: УАФ

Фото: УАФ