Олимпийский чемпион Владимир Голубничий — умер на 85-м году жизни

Сегодня, 16 августа, не стало двукратного олимпийского чемпиона по спортивной ходьбе Владимира Голубничий. Знаменитый легкоатлет умер в возрасте 85 лет.

О смерти Владимира Голубничего, легендарного спортсмена, сообщили в пресс-службе федерации легкой атлетики Сумской области.

Однако о причине смерти Голубничего пока ничего неизвестно.

Известно лишь, что последние несколько дней бывший спортсмен находился в больнице.

Какие достижения установил Голубничий

Легкоатлет родился в 1936 году в Сумах. За всю спортивную карьеру участвовал в пяти Олимпийских играх в составе сборной СССР.

Голубничий дважды становился олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе на 20 км (Рим-1960 и Мехик-1968).

Кроме золотых медалей, легкоатлет выигрывал бронзу на Олимпиаде-1964 и серебро на Играх-1972.

Голубничий дважды устанавливал мировые рекорды. Так, в 1955 году он прошел 20 км за 1:30:36, а в 1959-м преодолел эту дистанцию ​​за 1:27:04.

В активе спортсмена есть три награды чемпионатов Европы. В 1962-м он занял третье место, в 1966-м — второе, а в 1974 стал победителем турнира.

После окончания карьеры Голубничего избрали на пост главы союза спортсменов-ветеранов Сум. Также он получил статус почетного члена Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

В 2012 году Голубничего признали одним из 24 величайших легкоатлетов мира. Тогда он попал в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Источник: ФЛАУ

Фото: НОК