Паралимпийские игры 2020: состав сборной Украины и шансы на награды

24 августа, в День Независимости Украины, состоится торжественная церемония открытия Паралимпийских игр 2020 в Токио. На соревнованиях разыграют 540 комплектов наград, что на 12 больше, чем на предыдущих Играх 2016 года.

Украину на Паралимпиаде-2020 в Токио будут представлять 143 спортсмена. Они будут соревноваться в 15 из 22 видов спорта.

Наибольшее количество украинцев будет выступать в плавании — 40 человек и в легкой атлетике — 32.

Также наши паралимпийцы будут соревноваться в таких видах: академическая гребля (9), фехтование на колясках (9), теннис настольный (8), пауэрлифтинг (8), дзюдо (8), голбол мужская команда (7), пулевая стрельба (7), паратриатлон (5), параканое (4), тхэквондо (3), стрельба из лука (3), бадминтон (1), велоспорт (1).

С полным составом украинской команды на Паралимпиаде-2020 можно ознакомиться на сайте НКСИУ.

Интересно, что впервые в программе Паралимпиады появились бадминтон и тхэквондо. Украинские спортсмены также будут дебютировать в этих видах спорта, а еще — в голболе.

В Токио украинцы имеют шансы завоевать больше медалей, чем на предыдущих Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Тогда наши паралимпийцы завоевали рекордное количество наград — 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых и впервые в истории поднялась на третье место в медальном зачете.

Какие шансы у сборной Украины на Паралимпиаде-2020, и кто потенциально может стать призером читайте на Фактах ICTV.

Паралимпийские игры в Токио: шансы сборной Украины на медали

В целом каждый из украинских спортсменов может показать хороший результат: от действующих чемпионов и призеров до дебютантов. Однако мы попробуем спрогнозировать, кто и в каком виде спорта одержит победу.

Плавание

Наибольшее количество спортсменов от Украины будет соревноваться в этом виде спорта — 40. Поэтому шансов на победу здесь больше всего.

Среди претендентов на медаль 27-летний Евгений Богодайко. На чемпионате Европы-2011 пловец стал многократным чемпионом и двукратным серебряным призером.

Также он дважды становился паралимпийским чемпионом в 2012 году и трижды в 2016-м. Кроме того, в его активе есть пять серебряных медалей и две бронзы Паралимпиад.

Медаль потенциально может принести Украине Максим Веракса. Пловец восемь раз становился паралимпийским чемпионом.

Более того, Веракса одинадцятиразовий чемпион мира и двенадцатикратный чемпион Европы.

На Паралимпиаде-2008 он установил пять мировых и семь паралимпийских рекордов в различных дисциплинах. А в 2012-м его признали самым быстрым параплавцем в мире.

В общем Веракса установил как минимум 15 мировых рекордов и девять — паралимпийских. С 2015-го входит в список топ-спортсменов независимой Украины.

Также потенциально призерами могут стать пловцы Сергей Клипперт (трехкратный паралимпийский чемпион), Анна Стеценко (трехкратная чемпионка), Алексей Федина (пятикратный чемпион).

Легкая атлетика

В этом виде спорта будут соревноваться 32 украинцев. Поэтому и шансов на медали здесь также довольно много.

На награду претендует 27-летняя Лейля Аджаметова. На Паралимпийских играх 2016 легкоатлетка уже завоевала чемпионство и бронзовую медаль.

На чемпионате мира-2019 Лейля получила три награды — бронзу в беге на 400 м, золото в беге на 100 м (установив рекорд мира) и золото в беге на 200 м (рекорд Европы).

Претендентом на медаль является рекордсменка мира в прыжках в длину среди спортсменов с недостатками зрения Оксана Зубковская.

Три раза легкоатлетка становилась паралимпийской чемпионкой. Также в ее активе шесть наград чемпионатов мира.

Принести Украине медаль может Анастасия Мисник, которая участвует в соревнованиях среди спортсменов с нарушениями умственного и физического развития. Она дважды становилась серебряным призером Паралимпиады.

На ЧМ-2019 Анастасия стала второй в толкании ядра, установив личный рекорд — 13,48 м.

В метане булавы и диска завоевать награду может 26-летняя Зоя Евсей. Она участвует в соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

На счету спортсменки серебро и золото Игр-2016. Зоя дважды становилась чемпионкой в ​​метании булавы и диска на международном турнире 2016.

На ЧМ-2019 она завоевала золотую медаль в метании булавы, установив мировой и европейский рекорд с результатом 25,23 м и бронзу в метании диска с рекордом — 13,52 м.

Также есть надежды, что принести награду сможет Игорь Цветов в беге на 100 и 200 м среди спортсменов с церебральным параличом. На Паралимпиаде-2016 он дважды выиграл золото.

Тогда в квалификационном забеге на 100 м Цветов установил мировой рекорд — 12,22 секунды, а в финальном забеге на 200 м — паралимпийский рекорд с результатом 25,11 секунды.

Велосипедный спорт

Отличиться может 34-летний Егор Дементьев, который сам представляет Украину в этом виде спорта. Егор является четырехкратным паралимпийским чемпионом.

На ЧМ-2013 Дементьев стал чемпионом в индивидуальной гонке на время. Дистанцию ​​25,9 км Егор преодолел за 34:47.88, обогнав итальянца на 36 секунд и австралийца — почти на минуту.

Дзюдо

Паралимпийский чемпион Давид Хорава будет бороться за победу в дзюдо среди спортсменов с нарушениями зрения в весе до 66 кг.

На его счету золото Паралимпиады-2012 и бронза Игр-2016 года. В 2019 году Хорава стал чемпионом Европы и мира.

Также претендует на медаль заслуженный мастер спорта Украины Дмитрий Соловей. На Играх-2012 он завоевал золото по дзюдо в весе до 81 кг, а на Паралимпиаде-2016 занял второе место.

Пауэрлифтинг

Большие надежды возлагают на заслуженного мастера спорта Украины Лидию Соловьеву. Она трижды становилась паралимпийской чемпионкой.

На Играх-2000 спортсменка стала второй в своей дисциплине, а в 2012-м получила бронзу. Соловьева неоднократно устанавливала рекорды, в частности на Играх-2016 мировой рекорд — 107 кг.

Также наши паралимпийцы вполне могут завоевать награды в других видах спорта — фехтовании на колясках, настольном теннисе или в параканое.

Знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Паралимпиады будут многократные чемпионы по плаванию Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Игры продлятся до 5 сентября. Зрителей, как и на Олимпийские игры, не допускают.

Фото: УНІАН, ОП, НКСІУ