Во вторник, 17 августа, состоялся первый матч плей-офф Шахтер — Монако в пределах группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/22. Встреча проходила в Монако на стадионе Луи ІІ и завершилась со счетом 1:0.

Матч Шахтер — Монако — обзор

Уже из первых минут матча горняки полностью взяли под контроль мяч на своей половине поля, но до ворот соперника не удавалось прорваться.

Опасный момент для французской команды наступил на 7-й минутные первого тайма. Тогда Матвиенко пытался мощно пробить по воротам, но Маецки перевел мяч на угловой.

В общем игроки Монако выполняли много вертикальных передач, но защитники Шахтера очень внимательно играли и перехватывали мяч.

На 19-й минуте Шахтер выходит вперед. Бразилец Педриньо удачно обошел двух игроков и пробил мимо голкипера (1:0).

После этого хозяева поля прибегли к активной атаки. На 25-й минутные Бен-Йеддер классно ворвался в штрафную и пробил по воротам, но Трубин спас свою команду.

Команды по очереди контролировали мяч, но до опасных моментов не доходило.

На 34-й минутные Сидибе отобрал мяч у Матвиенко и отпасовал назад в штрафную Бен-Йеддеру, но тот неточно пробил.

За считанные минуты до конца первого тайма Чуамени в контратаке пробивал из-за пределов штрафной, но Трубин в прыжке перевел мяч на угловой.

Таким образом в первом тайме донецкий Шахтер минимально переиграл Монако благодаря голу Педриньо.

В начале второго тайма снова весь контроль игры был у горняков, однако к воротам французов не приближались.

Однако на 57-й минутные Бен-Йедерр прошел в штрафную и пробил с острого угла, но Трубин снова спас свою команду.

После нескольких замен в командах, мяч начал контролировать Монако, однако в защите Шахтер играл надежно.

На 79-й минуте Коноплянка с центра поля отдал пас на Антонио, который пробивал по воротам, но голкипер Монако успел забрать мяч в руки.

Таким образом донецкий Шахтер добывает важную победу на выезде над Монако. Со счетом 1:0 в пользу горняков завершился первый матч плей-офф Лиги чемпионов.

Однако 25 августа состоится ответный матч в Харькове на стадиона ОСК Металлист. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.

Голы: Педриньо (19)

Состав:

Монако: Маецки, К.Энрике, Бадьяшиль, Марипан, Сидибе, Чуамени, Фофана (Жеан Лукас, 46), Головин (Диоп, 60), Ж.Мартинш (Дьятта, 67), Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 67).

Шахтер: Трубин, Матвиенко, Марлон, Витао, Додо, Педриньо (А.Патрик, 46), М.Антонио, Майкон (Степаненко, 74), Тете (Марлос, 89), Траоре (Сикан, 90), Соломон (Коноплянка, 66).

Фото: Шахтер