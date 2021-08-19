18 августа Ингулец – Динамо сыграли в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги-2021/22. номинально домашний матч команды из Петрово по соглашению сторон состоялся в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского и завершился со счетом 1:1.

Уже на 2-й минуте началась опасная атака киевского Динамо. Гармаш пробил головой с расстояния около 10 метров чуть выше ворот.

Через пять минут Гармаш снова ударил по воротам, но ему не удалось открыть счет матча.

На 9-й минуте после паса Запорожца в штрафную Динамо ворвался Шарай, но Бущан легко подобрал мяч.

Через четыре минуты Шарай зашел в штрафную уже с правой стороны и отпасовал на Полегенько, который пробил значительно выше.

На 16-й минуте попытался пробить Шапаренко, но мяч пролетел выше ворот.

На 25-й минуте Цыганков пробил из 20-метровой зоны, но мяч проскочил мимо штанги справа.

Уже на 33-й минуте был очень опасный момент матча. Миколенко издалека ударил, но не попал по воротам.

А уже через минуту Шарай и Бартулович получили две отложенные карточки за фол в атаке.

На 42-й минуте Караваев левой ногой попытался обвести вратаря, но не попал по воротам.

На дополнительной минуте первого матча атака Миколенко тоже оказалась неудачной и вратарь вынес мяч из линии ворот.

На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

Во втором тайме прорывался к воротам Полегенько, но его удар заблокировали. Казак попытался пробить слева в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

У противоположных ворот Сидорчук после скидки Буяльского пробил в руки Шусту.

На 71-й минуте бело-синие заставили соперника допустить ошибку. Караваев делал прострел к штрафной, а Шишка, пытаясь выбить мяч, срезал его в собственные ворота.

На 76-й минуте Полегенько отдал передачу на фланг Асмелашу, тот – дальше на Коваленко. Илья сделал удар и попал в ближний угол ворот, сравняв счет.

В компенсированное время Ковалев потянул Родригеса за волосы в собственной штрафной, в ответ Жерсон толкнул его ногой. После просмотра VAR оба футболиста не получили санкций.

Таким образом Динамо впервые в сезоне потеряло очки в матче УПЛ. Бело-синие с десятью очками занимают второе место в турнирной таблице. Их на два очка опережает Десна.

Ингулец в матче 18 августа получил первое очко и замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре Динамо сыграет с Десной. Матч состоится 22 августа. Ингулец встретится с ПФК Львов 23 августа.

Фото: ФК Динамо Киев