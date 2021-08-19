Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной, французский теннисист Гаэль Монфис выиграл 500-й матч в своей карьере.

Таким образом он вошел в список топ-11 игроков, которым удалось дойти до такого результата.

500-ю победу Гаэль Монфис получил в рамках второго круга Мастерса в Цинциннати. Француз в двух сетах успешно прошел Алекса де Минаура из Австралии — 6:3, 7:5.

Монфис прокомментировал свое теннисное достижение, отметив, что никогда не думал, что дойдет до такой цифры.

— Я прекрасно себя чувствую. Бесспорно я счастлив получить 500-ю победу. Это большое достижение, и я горжусь им. Прошло много времени с тех пор, как я начал играть. Когда я начинал, то даже не думал, что у меня будет такое количество побед, — говорит теннисист.

Стоит отметить, что 34-летний теннисист стал вторым французом, который получил большое количество наград и попал в список игроков ATP, ранее 560 побед получил Ришар Гаске.

В топ-5 входят также Жиль Симон (494), Янник Ноа (478) и Фабрис Санторо (470).

Что известно о Монфисе

Теннисист начал выступать в юниорских соревнованиях международного уровня в 2002 году.

На юношеском уровне он выиграл три из четырех турниров большого шлема 2004 года: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции и Уимблдонский турнир.

Также в 2004-м он стал выступать на профессиональном уровне.

Наибольшим успехом Монфиса в турнирах большого шлема среди взрослых был выход в полуфиналы Роллан-Гаррос-2008 и Открытого чемпионата США-2016.

В прошлом Монфис был шестой ракеткой мира в одиночном разряде, двукратным финалистом Кубка Дэвиса (2010, 2014) в составе сборной Франции.

Источник: АТР