Боксер Александр Хижняк, завоевавший серебряную медаль на Олимпийских играх 2020, остается на еще один олимпийский цикл. Он планирует получить золото на Играх-2024 в Париже.

26-летний боксер остается в любителях, чтобы завоевать звание олимпийского чемпиона. Поэтому Хижняк пока не хочет переходить в профессионалы.

В то же время серебряный призер вспомнил свое финальное выступление на Олимпиаде-2020 против бразильца Геберта Консейсана. Он признался, что даже не видел того рокового удара от соперника.

— Был уверен, что этот путь приведет к олимпийскому золоту. Однако, знаете, я пропустил тот удар в финале. Если честно, даже не видел его. Он прилетел ниоткуда и попал. Я быстро восстановился, и решение судьи не понимаю и не разделяю, — добавил Хижняк.

Как отметил спортсмен, ему очень помогают, чтобы он остался еще на один олимпийский цикл и выиграл золото в Париже.

Боксер и его команда планируют и хотят пройти снова этот путь, чтобы получить желаемую золотую награду.

— Нужно продолжить путь и остаться в олимпийском боксе, чтобы взять золото. Но загадывать на результат, который он может быть в Париже, не стоит да и сложно это, — объяснил Хижняк.

На Олимпиаде-2020 в Токио Александр Хижняк завоевал серебро в весовой категории до 75 кг. Так, в финале он уступил нокаутом Геберту Консейсану.

Украинец побеждал по судейским запискам первые два раунда. Однако в решающем, третьем, пропустил роковой удар, который стоил ему золота.

Александр упал на канвас ринга, но сумел быстро подняться. Впрочем рефери не стал отсчитывать время и зафиксировал победу бразильца. А Хижняк так и не понял, почему не позволили продолжить бой.

Источник: Дом