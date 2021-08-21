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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Обошли сразу пять сборных РФ: украинцы завоевали золото на ЧМ по шашкам-64

Сборные Украины по шашкам

Мужская сборная Украины заняла первое место на командном чемпионате мира по шашкам-64 в формате быстрой игры.

Украинцев представляли харьковчанин Юрий Аникеев, днепрянин Феликс Шепель и виннитчанин Денис Шкатула.

Турнир проходил в турецком регионе Каппадокия, где в воскресенье, 21 августа, также состоятся командные соревнования среди мужчин и женщин по игре в формате блиц.

На чемпионате мира приняли участие сразу пять сборных России, которые собраны в разных федеральных округах.

Такое право РФ получила, поскольку является одной из ведущих стран в этом виде спорта.

Украинцы смогли победить три российские команды (5:1, 5:1, 4:2), а еще с двумя сыграли вничью (3:3, 3:3). Таким образом желто-синие заработали 16 очков из 18 и завоевали золото.

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Женская сборная, которую представляли Елена Короткая из Днепра и киевлянка Юлия Макаренкова, смогла заработать 9 очков из 12 и занять второе место, пропусти вперед россиянок.

В свою очередь президент Украины поздравил украинцев с золотыми медалями на чемпионате мира по шашкам-64.

Зеленский поблагодарил украинских шаишистов за победу и позитивные эмоции для всех граждан страны.

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